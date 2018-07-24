ВМС Пакистана получили корабль китайской постройки
В китайском порту Гуанчжоу состоялась торжественная церемония передачи береговой охране Пакистана (PMSA, входит в состав ВМС) среднего патрульного корабля Kashmir, построенного предприятием Huangpu Wenchong Shipbuilding Company, сообщает издание Dawn.com.
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Патрульный корабль Kashmir стал самой крупной единицей в составе PMSA.
Контракт на постройку для Минобороны Пакистана двух средних (водоизмещение 1550 т) и четырех малых (600 т) патрульных кораблей был заключен в июне 2015 года. Сумма сделки составила $130 млн.
На церемонии передачи патрульного корабля Kashmir.
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При этом, по условиям контракта, один средний и один малый корабли должны быть построены при китайском техническом содействии на территории Пакистана.
Три малых корабля (68 метра), названных Basol, Hingol и Darya-e-Dasht, уже построены и переданы пакистанской стороне в 2017 году. Теперь ВМС Пакистана получили и средний (94 метра) корабль.
Оставшиеся две единицы в разной степени готовности находятся на верфи компании KSEW в Карачи (Пакистан).
Малый патрульный корабль Zhob был спущен на воду в конце прошлого года и должен быть передан флоту в 2018 году. Средний корабль Kolachi заложен на KSEW в январе 2017 года и планируется к передаче в 2019 году.
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