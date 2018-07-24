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24.07.2018
ТАСС

Счетная палата РФ в скором времени проведет комплексную проверку РКК "Энергия"

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Счетная Палата РФ
Счетная Палата РФ.
Источник: blog.ucmsgroup.ru

В Роскосмосе добавили, что аудит начнется в ближайшее время

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ окажет Роскосмосу содействие в проведении комплексной проверки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", она пройдет в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Достигнута договоренность со Счетной палатой, что они окажут нам содействие в комплексной проверке РКК "Энергия", которая начнется в ближайшее время", - сказал он, не уточнив сроков начала проверки.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что ведомство готово откликнуться, если поступит соответствующее поручение.

Тогда Рогозин рассказал, что речь идет о периоде 2004-2014 годов, это так называемые не поставленные на учет результаты интеллектуальной деятельности, то есть это украденные деньги, а не оприходованные документы.

Ранее стало известно, что Счетная палата РФ в 2017 году выявила 151 факт нарушений в работе госкорпорации "Роскосмос" на общую сумму 785,5 млрд рублей.

23.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Кудрин Алексей
Рогозин Дмитрий
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