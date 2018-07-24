Рогозин рассказал, как собрал первую ракету в детстве
Глава Роскосмоса также предложил создать молодежное экспериментальное конструкторское бюро
СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал учащимся образовательного центра "Сириус", что построил свою первую ракету, когда ему было шесть лет.
"Знаете, когда я пошел в космический кружок? В шесть лет. Я сделал свою первую ракету вместе с преподавателем в шесть лет", - сказал Рогозин.
Он также предложил создать молодежное экспериментальное конструкторское бюро. По его словам, к этому проекту могут подключиться воспитанники "Сириуса" после окончания вузов.
Рогозин поблагодарил за приглашение в "Сириус" Елену Шмелеву, руководителя образовательного фонда "Талант и успех", который курирует работу центра. "Вам большое спасибо за то, что пригласили. Потому что с момента назначения на должность гендиректора Роскосмоса полтора месяца без продыха работал в Москве. Первый раз хоть на сутки вырвался в Сочи, спасибо", - сказал он.
Образовательный центр "Сириус" был открыт Фондом "Талант и успех" в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Фонд учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.
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