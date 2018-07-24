Корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел противолодочные учения в Баренцевом море
Экипаж в том числе отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем
МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" провел в Баренцевом море учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Северного флота.
"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля отрабатывал различные элементы противолодочных задач, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем, а также во взаимодействии с противолодочной авиацией - с использованием корабельных противолодочных вертолетов Ка-27", - рассказали в пресс-службе.
Ранее расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" "Вице-адмирала Кулакова" провели учения по противовоздушной обороне корабля.
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