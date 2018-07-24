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24.07.2018
ТАСС

Корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел противолодочные учения в Баренцевом море

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БПК Вице-адмирал Кулаков
БПК Вице-адмирал Кулаков.
Источник: © Фото : Пресс-служба Северного флота

Экипаж в том числе отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" провел в Баренцевом море учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Северного флота.

"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля отрабатывал различные элементы противолодочных задач, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней одиночным кораблем, а также во взаимодействии с противолодочной авиацией - с использованием корабельных противолодочных вертолетов Ка-27", - рассказали в пресс-службе.

Ранее расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" "Вице-адмирала Кулакова" провели учения по противовоздушной обороне корабля.

23.07.2018
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Продукция
АК-100
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