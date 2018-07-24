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24.07.2018
ЦАМТО

ВВС Бразилии обнародовали график получения самолетов KC-390 и F-39E/F "Грипен"

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KC-390
Военно-транспортный самолёт Embraer KC-390.
Источник: https://www.ainonline.com/

ЦАМТО, 23 июля. Военно-воздушные силы Бразилии обнародовали график получения новых самолетов военно-транспортной авиации KC-390 разработки компании Embraer и истребителей F-39E/F "Грипен".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на президента Агентства по закупкам ВВС Бразилии бригадного генерала Марсио Бруно Бонотто (Marcio Bruno Bonotto), первый серийный KC-390 будет поставлен в конце 2018 года. ВВС Бразилии рассчитывает, что поставки продлятся до 2026 года: три самолета – в 2019 году, три – в 2020 году, три – в 2021 году, три – в 2022 году, три – в 2023 году, пять – в 2024 году, пять – в 2025 году и два последних – в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Бразилии заключили с Embraer Defense and Security соглашение о партнерстве по реализации программы разработки нового самолета ВТА KC-390 в апреле 2009 года. 20 мая 2014 года Агентство по закупкам ВВС Бразилии (Координационная комиссия по боевым самолетам ВВС Бразилии COPAC – Comissao Coordenadora do Programa Aeronave de Combate) подписало с компанией контракт на поставку в течение десяти лет 28 ед. KC-390. Стоимость соглашения оценивается в 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Новые KC-390 заменят 12 турбовинтовых C-130/KC-130 "Геркулес", состоящих на вооружении с 1960-ых гг.

На текущий момент разработка KC-390 практически завершена (на 97%). Однако неудачей программы стала авария первого опытного образца во время наземный испытаний в Гавиао Пейшоту (шт.Сан-Пауло), которая произошедшая 5 мая.

Первый одноместный истребитель F-39 "Грипен E", завершающая сборка которого уже началась, будет поставлен ВВС Бразилии в 2019 году. Он предназначен для проведения летных испытаний. 11 самолетов будут поставлены в 2021 году, восемь – в 2022 году, семь – в 2023 году, восемь – в 2024 году.

Первый двухместный самолет "Грипен F" должен быть поставлен для проведения летных испытаний в 2021 году.

Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен" версий "E" и "F" в Швеции. Оставшиеся 23 истребителя будут произведены на мощностях Embraer в Бразилии в период с 2020 по 2024 гг. Самолеты будут оборудованы системой отображения 48x20 см, системой предупреждения о лазерном облучении, системой связи Link BR2, системой огибания рельефа и национальными транспондерами системы идентификации "свой-чужой".

23.07.2018
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Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
C-130
Gripen NG
KC-390
Компании
Embraer
SAAB
Проекты
2020-й год
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