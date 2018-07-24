Российские участники освоили 4 типа ПЗРК при подготовке к международному конкурсу "Чистое небо"

Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае.

ЦАМТО, 23 июля. При подготовке к международному конкурсу "Чистое небо", который пройдет на полигоне Корла в Синьцзян-Уйгорском автономном районе КНР, российские конкурсанты освоили четыре типа ПЗРК, в том числе иностранного производства.

Наряду с современными российскими переносными зенитными ракетными комплексами "Игла", "Игла-С" и "Верба", военнослужащие овладели китайскими ПЗРК типа "QW-2".

Кроме России и Китая, в конкурсе участвуют команды Беларуси, Египта, Пакистана, Венесуэлы и Узбекистана – всего 126 человек.

В ходе соревнований конкурсанты выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели. Кроме того, будут состязаться в мастерстве вождения бронетехники по пересеченной местности на замкнутом 10-километровом маршруте с преодолением различных препятствий (косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.) в условиях применения "противником" химического оружия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.