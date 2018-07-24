Тайвань сформировал авиационную бригаду, оснащенную ударными вертолетами AH-64E "Апач Гардиан"

ЦАМТО, 23 июля. Министерство национальной обороны Тайваня 17 июля объявило о создании первой боеготовой авиационной бригады, оснащенной ударными вертолетами AH-64E "Апач Гардиан" производства компании Boeing.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 29 вертолетов будут эксплуатироваться 601-й бригадой воздушной кавалерии в структуре командования армейской авиации и специальных сил (AASFC), базирующейся в районе Лонгтан (муниципалитет Таоюань) на севере страны.

В составе 601-й бригады воздушной кавалерии сформированы две эскадрильи AH-64E "Апач Гардиан". Техника в первой из них была признана боеготовой в июле 2017 года. Вторая прошла оценку оперативной готовности в начале этого года.

Как уже сообщал ЦАМТО, Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) МО США в октябре 2008 года уведомило Конгресс о возможной продаже Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 30 ударных вертолетов AH-64D Блок.3 "Апач Лонгбоу" (AH-64E "Апач Гардиан"), а также связанных с контрактом вооружений и оборудования, общая стоимость которых составила 59,31 млрд. тайв. долл. (2,01 млрд. долл. США).

Первый контракт на поставку вертолетов был подписан с компанией Boeing в октябре 2010 года. Церемония предварительной передачи ВС Тайваня первого вертолета состоялась в г.Меса (шт.Аризона) в мае 2012 года.

Первая партия из шести AH-64E была доставлена на Тайвань 4 ноября 2013 года. Официальная церемония приемки первых вертолетов состоялась 13 декабря того же года на базе специальных сил армейской авиации в Тайнане. В соответствии с графиком поставки, вторая партия из шести машин прибыла в порт Гаосюн 2 января, третья – 18 марта, четвертая – 20 августа, последняя – 19 октября 2014 года.

В середине декабря 2013 года МО Тайваня приостановило полеты AH-64E из-за выявленных в ходе начальной эксплуатации вертолетов данного типа в США неполадок в трансмиссии. Уведомление поступило из США 17 декабря 2013 года. Прибывшие на Тайвань технические специалисты компании Boeing не обнаружили неисправностей в поставленных машинах. Тем не менее, на всех 12 поставленных на тот момент вертолетах трансмиссия была заменена. После завершения дополнительных испытаний в конце 2013 года ВС Тайваня продолжили эксплуатацию машин. Один из вертолетов был сильно поврежден в результате аварии в апреле 2014 года.

Дальнейшая эксплуатация американских вертолетов также не обошлась без проблем. В частности, 27 октября 2015 года глава AASFC генерал-майор Хуан Ку-минг (Huang Kuo-ming) отчитался в МНО Тайваня о проблемах с коррозией недавно приобретенных машин.

В связи с обнаруженными дефектами вертолетов, полеты большинства из 29 AH-64E на тот момент не осуществлялись. Компания Boeing в очередной раз направила на Тайвань специальную целевую группу для оказания помощи в выявлении и устранении обнаруженных дефектов.

Согласно предварительной оценке, на металлических компонентах в коробке передач рулевого винта были обнаружены элементы сильного окисления, что привело к выводу из эксплуатации девяти AH-64E. Еще 12 вертолетов также не летали из-за нехватки запчастей.

Несмотря на принятие мер по исправлению дефектов в рамках регулярного технического обслуживания и сервисных работ, проблема коррозии местными специалистами самостоятельно решена не была.

По словам главы целевой группы Boeing, причиной возникшей проблемы может быть влажный климат Тайваня, сезонные муссонные дожди, соль океанской воды или ненадлежащее техническое обслуживание.

Новая коробка передач AH-64E изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, в то время как более ранняя версия AH-64D оснащалась старым типом из алюминиевого сплава, не имевшего проблем такого рода.