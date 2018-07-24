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24.07.2018
ЦАМТО

Babcock Shipyard приступила к модернизации тральщика класса "Сандаун" ВМС Эстонии

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Тральщик "Адмирал Кован"
Тральщик "Адмирал Кован" ВМС Эстонии.
Источник: Fact Military

ЦАМТО, 23 июля. Первый из трех минных тральщиков класса "Сандаун", приобретенных ВМС Эстонии из состава британского флота, 3 июля прибыл на предприятие компании Babcock Shipyard в Розит (Шотландия) для проведения модернизации.

По информации Jane's Navy International, работы над кораблем "Адмирал Гован" займут около шести месяцев, а к концу сентября 2019 года будут завершены аналогичные ремонтные работы на кораблях "Сакала" (ранее "Инвернесс") и "Уганди" (ранее "Бридпорт").

Модернизация проводится по контракту стоимостью около 30 млн. евро (35 млн. долл.), подписанному в 2016 году с выбранной генеральным подрядчиком компанией Thales. Babcock выступает в качестве субподрядчика. Thales отвечает за внесение изменений в проект корабля, выработку новых требований, приобретение и интеграцию оборудования и систем, управление работами по модернизации и проведение заводских и приемочных испытаний.

Пакет модернизации включает поставку новых навигационных систем, гидроакустических систем "Тип 2193" (замена SONAR 2093), систем боевого управления и контроля M-CUBE (заменит NAUTIS 3). Проект также предусматривает создание информационного центра противоминной борьбы и оказание компанией Thales помощи в подготовке специалистов для его работы.

Реализация данной программы расширит возможности эстонского флота в сфере противоминной борьбы. Выполненные ремонтные работы позволят снизить затраты на эксплуатацию, а установка нового оборудования повысит эффективность проводимых операций.

Как сообщал ЦАМТО, восемь минных тральщиков класса "Сандаун", построенных на верфи Vosper Thornycroft, вошли в состав ВМС Великобритании с 1993 по 2002 гг. Три корабля были переданы эстонским ВМС в соответствии с условиями контракта общей стоимостью около 800 млн. крон (около 51 млн. евро), подписанного между оборонными ведомствами Эстонии и Великобритании в сентябре 2006 года.

Первый тральщик, "Адмирал Кован", был передан ВМС Эстонии в апреле 2007 года, корабль "Сакала" МО Эстонии приняло в конце января 2008 года, "Уганди" – в январе 2009 года.

Тральщик класса "Сандаун" представляет собой судно длиной 52,5 м, шириной 10,5 м, осадкой 2,3 м и полным водоизмещением 484 т. Корабли способны развивать максимальную скорость 13 узлов.

23.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Уганда
Эстония
Компании
Babcock
Thales
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