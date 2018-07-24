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24.07.2018
bmpd.livejournal.com

Истребитель F-16 может быть сохранен в производстве до 2030 года

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Как сообщает журнал "Combat Aircraft", истребитель Lockheed Martin F-16 переживает своего рода возрождение благодаря получению контрактов на последнюю модификацию F-16V Block 70/72 со стороны Бахрейна и (ожидаемого) со стороны Словакии. Бахрейн в 2017 году подписал соглашение на получение 16 истребителей F-16V новой постройки, а Словакия недавно приняла решение приобрести 14 самолетов F-16V.

Изображение истребителя Lockheed Martin F-16V Block 70 ВВС Бахрейна (с) Lockheed Martin

Cо ссылкой на выступление руководителя программы F-16 корпорации Lockheed Martin Рэнди Говарда на международном авиасалоне в Фарнборо 17 июля 2018 года, журнал сообщает, что Lockheed Martin прекратила производство F-16 на своем головном заводе в Форт-Уорт (штат Техас) и в настоящее время переносит линию по постройке F-16 на предприятие в Гринвилл (Южная Каролина). Первый самолет, построенный здесь, будет головным F-16V для ВВС Бахрейна, и,вероятно, будет сдан в 2022 году.

Представитель Lockheed Martin сообщил, что, по его оценке, в мире могут быть заказаны еще до 200 новых F-16 - без учета возможного заказа со стороны Индии. Это позволит поддерживать производственную линию F-16 до 2030 года. Ресурс планера всех F-16 нового производства будет увеличен с 8000 до 12000 летных часов.

22.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Индия
Словакия
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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3 комментария
№1
24.07.2018 07:21
Ф-22 уже спишут,а Ф-16 все еще будут жить.
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№2
24.07.2018 10:20
А дешевый F-35 не пользуется спросом, приходится нагибать вассалов, чтобы брали
0
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№3
24.07.2018 10:54
а вот это плохая новость , как по мне , так лучше бы их производство (и производство Ф-15) закрыли и за 10 лет ненадобности  линии бы пришли в негодность .
так как имхо в полномасштабной войне с нато Ф-16 опаснее чем Ф-35.
+1
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