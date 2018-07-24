Контракты на 22 самолета L-39NG

Чешская авиастроительная компания Aero Vodochody Aerospace 17 июля 2018 года сообщила о заключении ею на авиасалоне в Фарнборо двух соглашений с частными компаниями на поставку им суммарно 22 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39NG новой постройки. Оба контракта должны быть финализованы к концу 2018 года.

Опытный образец-демонстратор учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) (с) Aero Vodochody Aerospace

Одно из соглашений было заключено с американской компанией RSW Aviation (Феникс, штат Аризона), которая приобретает 12 самолетов L-39NG новой постройки, а также заказала модернизацию шести самолетов L-39 старого производства в вариант L-39CW, аналогичный L-39NG. Компания RSW Aviation на контрактной основе обеспечивает подготовку иностранного гражданского и военного летного и технического состава, и помимо шести L-39, располагает сейчас парком самолетов Shorts Tucano (бывших британских), King Air, Cessna 172, и вертолетов Bell 206.

Соглашение о поставке еще десяти L-39NG новой постройки (с опционом еще на шесть) было заключено с португальской компанией SKYTECH (Defense Sky Technologies Lda), являющейся фактически партнером австралийской военной подрядной компании Adagold Aviation. SKYTECH намерена предоставлять закупаемые самолеты L-39NG потенциальным эксплуатантам как на основе предоставления летных часов, так и в форме "краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной аренды". В связи с этим некоторые обозреватели высказывают предположения, что SKYTECH намерена фактически реализовать модель "частных ВВС" действующих по найму на контрактной основе.

Aero Vodochody заявила, что данные соглашения доволят общее количество заказанных новых самолетов L-39NG до 38. Напомним, что в апреле 2018 года компания заключила первый контракт на поставку четырех самолетов L-39NG для ВВС Сенегала. Заказчики еще 12 самолетов таким образом неизвестны (хотя, возможно, имеются в виду шесть L-39CW для RSW Aviation и шесть опционных L-39NG для SKYTECH).

Напомним, что Aero Vodochody объявила о программе модернизированного самолета, получившего обозначение L-39NG (Next Generation) в июле 2014 года на авиасалоне в Фарнборо. L-39NG должен оснащаться американским двигателем Williams International FJ44-4M максимальной тягой 1700 кг и с цифровой системой управления (вместо старого советского АИ-25ТЛ), получить новое облегченное крыло, выполненное частично из композиционных материалов, а также новый комплекс цифровой бортовой авионики компании Genesys Aerosystems, индикатор на фоне лобового стекла разработки чешской компании SPEEL Praha и современные бортовые системы. Пилотская кабина будет оснащена новыми катапультируемыми креслами класса "0-0". Переработанная конструкция самолета будет иметь ресурс 15 тысяч летных часов. L-39NG будет также иметь возможность нести вооружение на четырех подкрыльевых и одной подфюзеляжной точках подвески.

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего компании самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.

В настоящее время Aero Vodochody ведет строительство четырех опытных образцов L-39NG новой постройки - двух для летных и двух для наземных испытаний. Испытания первого летного прототипа планируется начать в конце 2018 года. В случае успеха летных испытаний, поставки серийных самолетов L-39NG новой постройки планируется начать заказчикам в 2020 году. При этом предполагается, что будут изготавливаться как самолеты L-39NG новой постройки, так и вестись модернизация в этот вариант наличных самолетов L-39.

Првые заказы поступили в июне 2015 года от трех невоенных заказчиков именно на комплекты для модернизации эксплуатируемых L-39. Чешский государственный авиаремонтный завод LOM Praha законтрактовал модернизацию до уровня L-39NG семи своих самолетов L-39, используемых на подрядной основе для подготовки летчиков ВВС Чехии. Модернизацию неназываемого количества машин заказала европейская (базирующаяся во Франции) частная пилотажная группа Breitling Jet Team (сейчас он эксплуатирует девять L-39). Одновременно известная американская частная компания Draken International подписала соглашение о модернизации в L-39NG шести машин из своего парка L-39 для созданной ею пилотажной группы Black Diamond Jet Team, а также об участии в продвижении программы модернизации на весьма обширный рынок частных операторов L-39 в США.

Aero Vodochody в последние несколько лет сообщала, что находится в "продвинутой стадии переговоров" по продаже L-39NG новой постройки с двумя неназываемыми "правительственными заказчиками" - предположительно, одним из них были ВВС Вьетнама, а другим - ВВС Чехии.