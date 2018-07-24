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24.07.2018
bmpd.livejournal.com

Соглашения между Азербайджаном и французскими компаниями

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Как сообщил веб-ресурс "Москва-Баку", в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию 20 июля 2018 года были подписаны ряд документов об экономическом сотрудничестве и договоров с французскими компаниями на сумму более 2 миллиардов долларов.

Построенный в Бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева и введеный в действие в 2018 году Центр эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC), оборудованный группой Thales (c) AZAL

Как передает Turan, в частности, подписано приложение к договору об оказании технической помощи ОАО "Азерсу" со стороны SUEZ Group, а также соглашение об управлении водоснабжением в городе Сумгайыт.

Кроме того, подписано Рамочное соглашение между ОАО "Азеркосмос" и Национальным центром космических исследований Франции о сотрудничестве в космической сфере.

Подписан также Меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области гражданской авиации между ЗАО "Азал" и компанией Thales.

"Азал" подписал также договор с Modern Construction Group, компанией Thales об установке радиолокационной системы в бакинском международном аэропорту.

С компанией Thales подписаны также договора об обеспечении кибербезопасности "Азал" и "Азераэронавигации".

Также подписан протокол о намерениях между "Азал" и Thales по созданию брифинговой системы для летных составов.

B ходе переговоров президентов Алиева и Макрона было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, энергетической, экологической, транспортной сферах, в области безопасности, культуры и других отраслях, выражено удовлетворение функционированием в Азербайджане Французского лицея и Азербайджано-Французского университета.

Bо время беседы состоялся обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Евросоюзом.

Было подчеркнуто, что ведущие французские компании заинтересованы в дальнейшем расширении деятельности в Азербайджане.

Алиев отметил, что в рамках данного визита были проведены плодотворные встречи с представителями 11 французских компаний. Эти встречи открывают большие перспективы для экономического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между азербайджанскими и французскими компаниями подписаны договоры на сумму более 2 миллиардов долларов.

Были обсуждены также вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе, транспорта, космической промышленности, воздушного транспорта, метростроения, военно-технической сфере.

23.07.2018
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Страны
Азербайджан
Россия
Франция
Компании
Thales
ГосОрВД
Проекты
Евросоюз
Кибербезопасность
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