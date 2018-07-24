Соглашения между Азербайджаном и французскими компаниями
Как сообщил веб-ресурс "Москва-Баку", в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию 20 июля 2018 года были подписаны ряд документов об экономическом сотрудничестве и договоров с французскими компаниями на сумму более 2 миллиардов долларов.
Построенный в Бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева и введеный в действие в 2018 году Центр эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC), оборудованный группой Thales (c) AZAL
Как передает Turan, в частности, подписано приложение к договору об оказании технической помощи ОАО "Азерсу" со стороны SUEZ Group, а также соглашение об управлении водоснабжением в городе Сумгайыт.
Кроме того, подписано Рамочное соглашение между ОАО "Азеркосмос" и Национальным центром космических исследований Франции о сотрудничестве в космической сфере.
Подписан также Меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области гражданской авиации между ЗАО "Азал" и компанией Thales.
"Азал" подписал также договор с Modern Construction Group, компанией Thales об установке радиолокационной системы в бакинском международном аэропорту.
С компанией Thales подписаны также договора об обеспечении кибербезопасности "Азал" и "Азераэронавигации".
Также подписан протокол о намерениях между "Азал" и Thales по созданию брифинговой системы для летных составов.
B ходе переговоров президентов Алиева и Макрона было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, энергетической, экологической, транспортной сферах, в области безопасности, культуры и других отраслях, выражено удовлетворение функционированием в Азербайджане Французского лицея и Азербайджано-Французского университета.
Bо время беседы состоялся обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Евросоюзом.
Было подчеркнуто, что ведущие французские компании заинтересованы в дальнейшем расширении деятельности в Азербайджане.
Алиев отметил, что в рамках данного визита были проведены плодотворные встречи с представителями 11 французских компаний. Эти встречи открывают большие перспективы для экономического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между азербайджанскими и французскими компаниями подписаны договоры на сумму более 2 миллиардов долларов.
Были обсуждены также вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе, транспорта, космической промышленности, воздушного транспорта, метростроения, военно-технической сфере.
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