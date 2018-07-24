ЦАМТО, 23 июля. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили в первом полугодии семь межконтинентальных баллистических ракет, сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

"В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты 7 межконтинентальных баллистических ракет, 4 автономные пусковые установки, 17 машин обеспечения боевого дежурства и 8 составных частей стационарного комплекса", – сказал он.

Так, Волгоградское предприятие "Титан-Баррикады" изготовило четыре автономных пусковых установки комплекса "Ярс".

"В настоящее время на испытаниях находятся еще две автономные пусковые установки и шесть на монтаже в различной степени готовности", – рассказал первый заместитель генерального директора компании Алексей Панкратов.

Он добавил, что на 25 июля запланирована отгрузка трех агрегатов на объекты РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.