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24.07.2018
ЦАМТО

РВСН получили в первом полугодии семь межконтинентальных баллистических ракет

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РВСН
РВСН.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 23 июля. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили в первом полугодии семь межконтинентальных баллистических ракет, сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

"В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты 7 межконтинентальных баллистических ракет, 4 автономные пусковые установки, 17 машин обеспечения боевого дежурства и 8 составных частей стационарного комплекса", – сказал он.

Так, Волгоградское предприятие "Титан-Баррикады" изготовило четыре автономных пусковых установки комплекса "Ярс".

"В настоящее время на испытаниях находятся еще две автономные пусковые установки и шесть на монтаже в различной степени готовности", – рассказал первый заместитель генерального директора компании Алексей Панкратов.

Он добавил, что на 25 июля запланирована отгрузка трех агрегатов на объекты РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

23.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Титан-Баррикады
Персоны
Криворучко Алексей
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