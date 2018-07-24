РВСН получили в первом полугодии семь межконтинентальных баллистических ракет
ЦАМТО, 23 июля. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили в первом полугодии семь межконтинентальных баллистических ракет, сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.
"В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты 7 межконтинентальных баллистических ракет, 4 автономные пусковые установки, 17 машин обеспечения боевого дежурства и 8 составных частей стационарного комплекса", – сказал он.
Так, Волгоградское предприятие "Титан-Баррикады" изготовило четыре автономных пусковых установки комплекса "Ярс".
"В настоящее время на испытаниях находятся еще две автономные пусковые установки и шесть на монтаже в различной степени готовности", – рассказал первый заместитель генерального директора компании Алексей Панкратов.
Он добавил, что на 25 июля запланирована отгрузка трех агрегатов на объекты РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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