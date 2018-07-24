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24.07.2018
ЦАМТО

На рейде Невы полностью сформирована линия парадного строя кораблей ВМФ

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Корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович"
Корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович".
Источник: РИА Новости/Василий Батанов

ЦАМТО, 23 июля. В акватории Невы на рейде полностью сформирована парадная линия кораблей-участников Главного военно-морского парада.

Вдоль Университетской набережной Невы от Благовещенского до Дворцового мостов на швартовных устройствах ("бочках") ошвартованы новейший фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров", корвет проекта 20380 "Сообразительный" дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 "Дмитров".

За Дворцовым мостом, в непосредственной близости к Стрелке Васильевского острова, на рейде закреплены большой десантный корабль проекта 775 "Минск" и малый противолодочный корабль проекта 1331 "Казанец".

Установленные заранее в линию на реке Нева боевые корабли различных классов являются статическим элементом Главного военно-морского парада. На них, в день проведения Главного военно-морского парада будут подняты флаги расцвечивания и построены экипажи в парадной форме одежды. В настоящее время на кораблях устанавливается ночная иллюминация.

Согласно сценарию, парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью, в ходе Главного военно-морского парада, параллельно кораблям, ошвартованным в строю кильватера на рейде реки Нева. В прохождении по Неве примут участие новейшие корабли, – малый ракетный корабль "Ураган", корабль противоминной обороны "Александр Обухов" с безэкипажным катером, а также ракетные, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

23.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
20380 Корвет-1
877 Палтус
БДК 775
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