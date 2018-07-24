В России начали строить "отечественный Falcon 9"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о начале работы над созданием ракеты "Союз-5". Об этом он написал в Twitter.

""Энергия", "Прогресс" и "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу (сверхтяжелой ракете-носителю — прим. "Ленты.ру"). Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал", — отметил он.

Разработчик "Союз-5" — РКК "Энергия", производитель — РКЦ "Прогресс". Первый старт носителя планируется провести в 2022 году с космодрома Байконур.

"Союз-5", фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты "Зенит", заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX. Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 30 миллионов долларов. Ранее на "Союз-5" планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль "Федерация".

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур составляет около 18 тонн.