Украина приготовилась перехватывать российские корабли
Киев хочет ввести санкции в отношении российских портов в ответ на задержание украинских судов в Азовском море. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
По словам Омеляна, страна уже ведет переговоры на этот счет с Евросоюзом и США. "По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано", — отметил чиновник.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Он отметил, что в последнее время Россия увеличила количество досмотров судов, направляющихся в украинские порты.
Ситуация в регионе обострилась после открытия Крымского моста. Украинские официальные лица заявляли об усилении своей группировки в акватории Азовского моря. 2 июля главком ВМС Украины сообщил, что в ближайшее время флот страны может пополниться бронекатерами с "неожиданным" оснащением.
В апреле правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить в украинские внутренние воды.
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2 июля главком ВМС Украины сообщил, что в ближайшее время флот страны может пополниться бронекатерами с "неожиданным" оснащением.)Это штормовыми гальюнами что ли...;)