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24.07.2018
Lenta.ru

Украина приготовилась перехватывать российские корабли

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ВМС Украины
ВМС Украины.
Источник: https://defence.ru/user/3

Киев хочет ввести санкции в отношении российских портов в ответ на задержание украинских судов в Азовском море. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

По словам Омеляна, страна уже ведет переговоры на этот счет с Евросоюзом и США. "По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано", — отметил чиновник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Он отметил, что в последнее время Россия увеличила количество досмотров судов, направляющихся в украинские порты.

Ситуация в регионе обострилась после открытия Крымского моста. Украинские официальные лица заявляли об усилении своей группировки в акватории Азовского моря. 2 июля главком ВМС Украины сообщил, что в ближайшее время флот страны может пополниться бронекатерами с "неожиданным" оснащением.

В апреле правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить в украинские внутренние воды.

23.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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3 комментария
№1
24.07.2018 06:17
Потомим за час все их 6 катеров и останутся без флота....
+3
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№2
24.07.2018 09:13
Цитата, q
2 июля главком ВМС Украины сообщил, что в ближайшее время флот страны может пополниться бронекатерами с "неожиданным" оснащением.
)Это штормовыми гальюнами что ли...;)
+1
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№3
24.07.2018 11:22
Как надоели "новины" от идиотов...Более интересных новостей не существует?
0
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