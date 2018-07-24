На сайте Минобороны создали раздел о военной комендатуре Москвы в честь ее столетия

На военную комендатуру города возложены задачи по поддержанию воинской дисциплины и проведению встреч глав иностранных государств

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специальный раздел о военной комендатуре Москвы, которая отметит столетие со дня основания в понедельник, 23 июля, создан на сайте Минобороны РФ. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в российском военном ведомстве.

"На сайте Минобороны создан специальный раздел, посвященный военной комендатуре Москвы, которая 23 июля отпразднует 100-летие", - сообщили в Минобороны.

Московское комендантское управление, согласно приказу №90 военного комиссара Москвы, было создано 23 июля 1918 года. "Именно эта дата считается рождением полноценной и самостоятельной структуры, сегодня гордо именующейся военной комендатурой города Москвы. С конца 40-х годов и по сей день дислоцируется в доме №16 на Новой Басманной улице", - отмечается в разделе на сайте военного ведомства.

На военную комендатуру города возложены задачи по поддержанию воинской дисциплины, законности и правопорядка, проведению встреч и проводов глав иностранных государств, правительств и военных ведомств, прибывающих в Россию с официальными визитами, возложению венков на мемориальном комплексе "Могила неизвестного солдата", подготовка и проведение военных парадов на Красной площади и многое другое, перечислили в Минобороны.

В октябре 2011 года военная комендатура города Москвы была исключена из состава Сухопутных войск и подчинена начальнику главного управления военной полиции министерства обороны.

"С 2014 года личный состав военной комендатуры Москвы совместно с другими силовыми структурами обеспечивает поддержание воинской дисциплины, законности и правопорядка в местах проведения специальных мероприятий с привлечением многочисленного количества войск: на Международных армейских играх и военно-техническом форуме "Армия", - добавили в оборонном ведомстве.