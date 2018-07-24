В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах
По словам разработчиков, применение этой разработки позволит сократить затраты на системы жизнеобеспечения из-за низкого потребления энергии
НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Ученые Института катализа (ИК) Сибирского отделения (СО) РАН создали катализаторы для эффективной очистки воздуха в замкнутых пространствах на основе нанокристаллического диоксида титана, сообщило в понедельник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". Особенность новых катализаторов заключается в высокой скорости очистки воздуха.
Диоксид титана используют в косметической, пищевой и лакокрасочной промышленности в качестве белого пигмента. Это соединение также обладает способностью окислять загрязняющие вещества под действием ультрафиолета.
"Исследователи из ИК СО РАН создали новые композиционные фотокатализаторы на основе нанокристаллического диоксида титана для эффективной очистки воздуха в замкнутых помещениях. Эти соединения способны быстро адсорбировать большое количество вредных загрязняющих веществ, а затем под воздействием мягкого ультрафиолета и кислорода разрушать их до безопасных для человека продуктов - углекислого газа и воды", - говорится в сообщении.
Отличие этих катализаторов от других заключается в том, что нанокристаллический диоксид титана позволяет сделать очистку воздуха более быстрой и эффективной. "Зачастую скорости фотокаталитического окисления недостаточно для эффективной очистки воздуха Сочетание адсорбционных свойств нанокристаллического диоксида титана и фотокаталитической активности позволяет материалам намного быстрее вбирать в себя большое количество вредных загрязняющих веществ", - отмечает издание.
Новые катализаторы могут использоваться в устройствах для очистки воздуха на космических аппаратах - их применение позволит сократить затраты на системы жизнеобеспечения за счет низкого потребления энергии.
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Для РФ более характерно прямое производство озона УФ лампами мощными, озон, особенно влажный, жрёт почти всё, во всяком случае органику это точно. Игнорируются только некоторых видов наноконтейнеры применяемые теми же немцами в нановооружениях, Degussa, та самая что Cyclon B для концлагерей делала, как и в США наверняка т.к. были сообщения о разных наноконтейнерах.
Важно какие ТТХ получили а дело то полезное. Могут при определённых других мерах применяться для очистки воздуха от ОВ но, при сильных видимо целесообразнее полное изолирование, равно как после ядерного взрыва и логненные смерчи могут так что бомбоубежища надо делать рассчитанные на суток 5 автономного слабжения воздухом и ещё до 1,5 мес - с очисткой. В этой связи деевле были бы мембранные системы очистки, типа тех что в ребризерах + источники энергии с производством каталичическим кислорода с воды, водородом СО+СО2
Почему кругом один китай и нет не одной Российской модели от ВПК?
Почему кругом один китай и нет не одной Российской модели от ВПК?
новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратахЕсть мнение, что цена будет тоже космическая.;)
В РФ лет 7 назад кажется были работы по синтезу нужных наночастиц. Но цена - хороший вопрос. Немецкие стоили от 30евро за кг. То что выпустить для космоса смогут вопросов особо нет. Есть опасения, что когда к массовой продукции перейдут могут иметь неадекватные цены. В наночастицах добавленная стоимость очень высокой может быть, до ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ПРОЦЕНТОВ. Немцы понятное дело ни с кем делиться не собираются - таки бизнес.
В наночастицах добавленная стоимость очень высокой может быть, до ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ПРОЦЕНТОВ.А как-нибудь понизить сею добавленную стоимость никак нельзя? Технологии не позволяют?