В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш

Сообщается также, что директор исследовательско-аналитического центра госкорпорации Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене в качестве свидетеля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил ТАСС информацию об аресте сотрудника ЦНИИмаш - головного научного института госкорпорации - Виктора Кудрявцева.

"Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев действительно арестован. С ним сейчас проводятся следственные действия", - сказал Устименко.

В пресс-службе госкорпорации добавили, что директор исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене в качестве свидетеля. "Дмитрий Пайсон проходит по этому делу как свидетель", - сказал Устименко.

В ЦНИИмаш не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил ТАСС, что столичный суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Он не уточнил, какой суд санкционировал арест.

В Лефортовском суде Москвы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, так как делу присвоен гриф "совершенно секретно".

Обыски в ЦНИИмаш

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. По данным издания, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене УК РФ, около 10 работников отрасли проверяются на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно", сообщила газета.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин проинформирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что обыски и выемка документации, по предварительной информации, проводятся в Центре прочности ЦНИИмаш.

Как сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, Пайсон написал заявление об увольнении. По его словам, сейчас Пайсон в отпуске до начала августа, а после выхода из отпуска покинет свою должность.