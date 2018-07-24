Источник: обыски в ЦНИИмаш начались после задержания сотрудника института Кудрявцева
Собеседник агентства утверждает, что ученого арестовали 19 июля
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш - головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" - после задержания сотрудника корпорации Виктора Кудрявцева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Кудрявцев был арестован в четверг, 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам", - рассказал собеседник агентства.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил ТАСС, что столичный суд санкционировал арест 74-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Он не уточнил, какой суд санкционировал арест. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил ТАСС информацию об аресте ученого, не сообщив подробностей. В ЦНИИмаш не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.
В Лефортовском суде Москвы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, так как делу присвоен гриф "совершенно секретно". Вместе с тем в картотеке районного суда на 19 июля действительно назначено заседание по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), однако фамилия подозреваемого скрыта.
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