Три опытных образца робота "Федор" испытают перед полетом на корабле "Федерация"

Первый из объектов будет готов к началу тестирования к середине 2019 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Три опытных образца робота "Федор" изготовят и испытают перед полетом одного из них на космическом корабле "Федерация" в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Хурс.

Он уточнил, что испытательный полет робота запланирован в ходе первого старта нового российского пилотируемого корабля "Федерация" в 2022 году. Робот станет единственным "пассажиром" в этом запуске.

"Появление первого образца для летных испытаний (на "Федерации" - прим. ТАСС) планируется к середине 2019 года. Всего будет изготовлено три опытных образца, которые будут задействованы в разных видах предполетных испытаний (автономные, конструкторско-доводочные и комплексные)", - сказал Хурс.

Робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и ФПИ по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально робот был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное "имя" - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" придет на замену "Союзам МС", он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.