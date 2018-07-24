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24.07.2018
ТАСС

Масштабные учения начались на российской военной базе в Армении

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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В учениях заняты более 3 тыс. военнослужащих

ТАСС, 23 июля. Тактические учения с участием более 3 тыс. военнослужащих начались на российской военной базе в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках тактических учений подняты по сигналу "тревога". В тактических учениях, которые продлятся до 28 июля в Закавказье, задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе противовоздушной обороны, истребительной, армейской и беспилотной авиации", - сообщили в ЮВО.

Мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения базы начали марши в районы проведения учений на полигоны "Камхуд" и "Алагяз".

"В ходе выдвижения автомобильных и бронетанковых колонн военнослужащие соединения выполняют задачи противовоздушной обороны от ударов условного противника", - отметили в пресс-службе округа.

С воздуха колонны военной техники прикрывают пары и звенья истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8МТШ. Видеоконтроль за действиями подразделений соединения в режиме реального времени обеспечивают расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

23.07.2018
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