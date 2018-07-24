Атомный подводный крейсер "Томск" провел стрельбу крылатой ракетой в Охотском море

Проведение учений обеспечивали высотные истребители МиГ-31, беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ, а также около 10 боевых кораблей и вспомогательных судов

ТАСС, 23 июля. Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) "Томск" провел в Охотском море стрельбу крылатой ракетой по надводной мишени, которая имитировала "вражеский" корабль. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Томск" осуществил из акватории Охотского моря пуск крылатой ракеты по надводной мишени. По данным объективного контроля, противокорабельная ракета на дистанции 150 километров успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что, выполняя задачи в море, подводники скрытно переместились под водой на позицию пуска и ушли от огневого поражения "противника" после стрельбы.

Проведение боевого упражнения обеспечивали высотные истребители МиГ-31, беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота, а также около 10 боевых кораблей и вспомогательных судов войск и сил на Северо-востоке России.