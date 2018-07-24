Все участники парада ко дню ВМФ впервые провели вместе репетицию на Неве

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Все корабли, которые примут участие в петербургской части Главного военно-морского парада 2018 года впервые собрались вместе в акватории Невы для репетиции торжеств. Последней в город прибыла дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в акватории Невы проходит первая сводная тренировка, в которой приняли участие пешие колонны, которые прошли вдоль набережной, затем прошли корабли впервые в полном составе", - рассказали ТАСС в пресс-службе округа.

Завершающая часть репетиции - пролет авиации. Ранее пилоты и моряки проводили тренировки отдельно друг от друга.

В первой сводной репетиции кронштадтской части Главного военно-морского парада приняли участие более десяти кораблей ВМФ.

"В Кронштадте состоялась первая сводная тренировка в которой приняли участие более десяти кораблей, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел", а также пролетела авиация", - рассказали в пресс-службе.

За ходом тренировки могли наблюдать жители Кронштадта и туристы. Для них была открыта южная причальная стенка кронштадтского порта, откуда открывался вид на проход кораблей.

Незадолго до этого прошла сводная репетиция петербургской части Главного военно-морского парада. Руководил обеими репетициями главком ВМФ РФ Владимир Королев.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 29 июля. В нем примут участие около 40 кораблей и порядка 40 самолетов и вертолетов ЗВО и ВМФ. Генеральная репетиция парада назначена на 26 июля.