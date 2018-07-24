Военнослужащие ВВО отбили атаку "террористов" на склады и "потушили пожар"
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа на специальных учениях в Хабаровске отразили нападение условных террористов на склады хранения материальных средств и ликвидировали условный пожар на территории части, сообщает пресс-служба округа.
По замыслу учения, вооруженная группа условных террористов предприняла попытку прорваться на территорию воинской части центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа и захватить склады. На нескольких объектах воинской части возник крупный пожар.
"Для отражения нападения, по тревоге было поднято подразделение противодействия терроризму воинской части и подразделения военной полиции Хабаровского гарнизона. Огневую поддержку подразделению антитеррора оказал расчет зенитной установки ЗУ-23. В ходе учебного боя основная часть террористов была уничтожена, часть задержана и передана сотрудникам военной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара применялся новейший многофункциональный бронированный автомобиль АПСБ-6.0-40-10, который разработан для ликвидации возгораний в особо сложных условиях.
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