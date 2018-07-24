СМИ: Россия преподала США урок в разработке новейшего вооружения

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство обороны России на прошлой неделе впервые опубликовало ряд видеороликов с новейшими системами отечественных вооружений, о которых в мартовском послании Федеральном собрания говорил президент Владимир Путин. У американских военных это вызвало "большое беспокойство", поскольку им нечего противопоставить этим разработкам, пишет в статье для австрийского издания Contra Magazin Марко Майер.

В частности, крылатая ракета "Буревестник", несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, отметили в российском оборонном ведомстве.

Глава Северного командования Вооруженных сил США Лори Робинсон, как отмечает издание, поделилась своими опасениями перед профильным Комитетом сената конгресса: "Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше".

Ракеты, подчеркивает автор статьи, так опасны для США, потому что с больших дистанций радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск.

Кроме того, подчеркивает Майер, "Буревестник" - не единственное вооружение, представленное Министерством обороны.

Таким образом Россия показывает США, что можно создавать вполне конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без "чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс". Увеличение оборонных расходов до двух процентов от ВВП в странах НАТО не поможет, если эти деньги будут вкладываться в устаревшие и относительно бесполезные боевые системы, заключает Майер.