Войти
24.07.2018
РИА Новости

СМИ: Россия преподала США урок в разработке новейшего вооружения

545
0
0
Президент РФ Владимир Путин. 15 февраля 2018
Президент РФ Владимир Путин. 15 февраля 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство обороны России на прошлой неделе впервые опубликовало ряд видеороликов с новейшими системами отечественных вооружений, о которых в мартовском послании Федеральном собрания говорил президент Владимир Путин. У американских военных это вызвало "большое беспокойство", поскольку им нечего противопоставить этим разработкам, пишет в статье для австрийского издания Contra Magazin Марко Майер.

В частности, крылатая ракета "Буревестник", несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, отметили в российском оборонном ведомстве.

Глава Северного командования Вооруженных сил США Лори Робинсон, как отмечает издание, поделилась своими опасениями перед профильным Комитетом сената конгресса: "Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше".

Ракеты, подчеркивает автор статьи, так опасны для США, потому что с больших дистанций радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск.

Кроме того, подчеркивает Майер, "Буревестник" - не единственное вооружение, представленное Министерством обороны.

Таким образом Россия показывает США, что можно создавать вполне конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без "чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс". Увеличение оборонных расходов до двух процентов от ВВП в странах НАТО не поможет, если эти деньги будут вкладываться в устаревшие и относительно бесполезные боевые системы, заключает Майер.


23.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости

13.07.2018 Первый глубоко модернизированный "стратег" Ту-160М поступит на вооружение ВКС РФ в 2021 году - глава "Туполева"

09.07.2018 Английские генералы бессильны перед Москвой

05.07.2018 "Кинжал" для "Тушки"

27.06.2018 Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек

21.06.2018 Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России

09.06.2018 Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО

08.06.2018 Завершается создание двигателей для ракетоносцев Ту-160

24.05.2018 Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 12:04
  • 6
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!
  • 24.07 11:52
  • 42
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 24.07 11:22
  • 3
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
  • 24.07 10:54
  • 3
Истребитель F-16 может быть сохранен в производстве до 2030 года
  • 24.07 10:32
  • 3
Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР
  • 24.07 10:02
  • 6
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 24.07 09:54
  • 15
Израильские танки получат искусственный интеллект
  • 24.07 09:33
  • 8
Россия может приступить к созданию новейшего ядерного оружия
  • 24.07 09:31
  • 6
В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах
  • 24.07 08:24
  • 7378
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 07:43
  • 610
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.07 07:28
  • 4
Минобороны Болгарии возобновило тендер на покупку истребителей
  • 24.07 07:24
  • 5
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
  • 24.07 05:28
  • 53
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 24.07 02:36
  • 1
Российские участники освоили 4 типа ПЗРК при подготовке к международному конкурсу "Чистое небо"