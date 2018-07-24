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24.07.2018
РИА Новости

Военные полицейские из Ирана прибыли в Россию для участия в Армейских играх

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Иранские военнослужащие. Архивное фото
Иранские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Команда военных полицейских из Ирана прибыла для участия в Армейских международных играх-2018, которые пройдут на подмосковном полигоне Алабино, сообщает Минобороны РФ.

"Накануне в аэропорт "Внуково" прибыла команда Исламской Республики Иран в составе 16 человек, принимающих участие в Армейских международных играх "Арми-2018" на конкурсе военных полицейских "Страж порядка". На встрече присутствовали представители посольства республики в России, военный атташе Ирана, представители Главного управления военной полиции министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители вооруженных сил Ирана впервые участвуют в конкурсе военных полицейских в ключе состязаний Армейских международных игр.

Сообщается, что прибывших членов команды разместили на жилом фонде в Алабино, где обычно размещаются иностранные команды, принимающие участие в играх. Сегодня участникам предоставляется выходной день. Руководством главного управления военной полиции Минобороны РФ организована культурная программа с выездом в Москву, а также посещением открытой экспозиции музея на Поклонной горе.

23.07.2018
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