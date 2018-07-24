ФСБ ликвидировала канал поставок оружия из Евросоюза

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ФСБ сообщили об операции по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России.

"ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них - 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья.

Также силовики нашли 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.

Кроме того, прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.