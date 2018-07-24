Войти
24.07.2018
РИА Новости

ФСБ ликвидировала канал поставок оружия из Евросоюза

393
0
+1
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
Сотрудники ФСБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / ФСБ РФ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ФСБ сообщили об операции по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России.

"ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них - 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья.

Также силовики нашли 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.

Кроме того, прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

23.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АГС-17
Компании
Росгвардия
Проекты
Евросоюз
Похожие новости

24.07.2018 Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР

05.04.2018 Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность

26.03.2018 Штучный товар. Малоизвестное российское оружие, прошедшее военную приемку

14.03.2018 Коктейль Молотова американского розлива

22.11.2017 Чистка контрактов

22.09.2017 Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"

30.08.2017 Пять боевых новинок «Армии-2017»

07.08.2017 "В Ливии мы не хотим ассоциироваться ни с одной из сторон конфликта"

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 12:04
  • 6
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!
  • 24.07 11:52
  • 42
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 24.07 11:22
  • 3
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
  • 24.07 10:54
  • 3
Истребитель F-16 может быть сохранен в производстве до 2030 года
  • 24.07 10:32
  • 3
Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР
  • 24.07 10:02
  • 6
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 24.07 09:54
  • 15
Израильские танки получат искусственный интеллект
  • 24.07 09:33
  • 8
Россия может приступить к созданию новейшего ядерного оружия
  • 24.07 09:31
  • 6
В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах
  • 24.07 08:24
  • 7378
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 07:43
  • 610
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.07 07:28
  • 4
Минобороны Болгарии возобновило тендер на покупку истребителей
  • 24.07 07:24
  • 5
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
  • 24.07 05:28
  • 53
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 24.07 02:36
  • 1
Российские участники освоили 4 типа ПЗРК при подготовке к международному конкурсу "Чистое небо"