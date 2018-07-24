Энергоатом впервые загрузил весь блок АЭС американским топливом

Блок №3 ЮАЭС стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе Westinghouse

НАЭК Энергоатом полностью загрузила блок №3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом производства компании Westinghouse.

Как сообщает пресс-служба Энергоатома, блок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе американской компании.

"Украина пока - единственная страна, использующая альтернативные поставки ядерного топлива для спроектированных в бывшем Советском Союзе реакторов типа ВВЭР-1000. Полная загрузка третьего энергоблока топливом Westinghouse позволит в течение года завершить процесс его лицензирования и перейти с опытно-промышленной к промышленной эксплуатации", - подчеркнул президент Энергоатома Юрий Недашковский.

Напомним, ранее украинские АЭС работали на смешанных загрузках американского (Westinghouse ) и российского топлива.

В свою очередь вице-президент и управляющий директор компании Westinghouse в Северной Европе Азиз Даг напомнил, что именно на Южно-Украинской АЭС в 2005 году началась опытная эксплуатация топлива Westinghouse.

"В настоящее время мы поставляем топливо на 6 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС. Начиная с 2021 года количество украинских реакторов с топливом Westinghouse вырастет до 7. Для удовлетворения потребностей украинских АЭС мы выделили отдельные линии на заводе компании Westinghouse в шведском городе Вестерос и готовы к дальнейшему расширению поставок в Украину", – сказал вице-президент компании.

Ранее сообщалось, что Энергоатом намерен к 2021 году загрузить четыре блока Запорожской АЭС американским ядерным топливом.