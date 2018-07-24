Войти
24.07.2018
Лiга Бизнес

Энергоатом впервые загрузил весь блок АЭС американским топливом

484
0
-1
ЮАЭС
Блок №3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС).
Источник: Пресс-служба ЮАЭС

Блок №3 ЮАЭС стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе Westinghouse

НАЭК Энергоатом полностью загрузила блок №3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом производства компании Westinghouse.


Как сообщает пресс-служба Энергоатома, блок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе американской компании.


"Украина пока - единственная страна, использующая альтернативные поставки ядерного топлива для спроектированных в бывшем Советском Союзе реакторов типа ВВЭР-1000. Полная загрузка третьего энергоблока топливом Westinghouse позволит в течение года завершить процесс его лицензирования и перейти с опытно-промышленной к промышленной эксплуатации", - подчеркнул президент Энергоатома Юрий Недашковский.


Напомним, ранее украинские АЭС работали на смешанных загрузках американского (Westinghouse ) и российского топлива.


В свою очередь вице-президент и управляющий директор компании Westinghouse в Северной Европе Азиз Даг напомнил, что именно на Южно-Украинской АЭС в 2005 году началась опытная эксплуатация топлива Westinghouse.


"В настоящее время мы поставляем топливо на 6 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС. Начиная с 2021 года количество украинских реакторов с топливом Westinghouse вырастет до 7. Для удовлетворения потребностей украинских АЭС мы выделили отдельные линии на заводе компании Westinghouse в шведском городе Вестерос и готовы к дальнейшему расширению поставок в Украину", – сказал вице-президент компании.


Ранее сообщалось, что Энергоатом намерен к 2021 году загрузить четыре блока Запорожской АЭС американским ядерным топливом.

20.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Лiга Бизнес
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Швеция
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости

24.07.2018 В США назвали "отстойное" оружие России

23.07.2018 В США сравнили мощность российского и американского ядерного оружия

23.07.2018 Президент попал под санкции

23.07.2018 СМИ рассказали о превосходстве российского ядерного оружия над американским

23.07.2018 В Казахстане успешно провели испытания новой ракеты российской системы ПРО

23.07.2018 Россия может приступить к созданию новейшего ядерного оружия

23.07.2018 Новое железо

20.07.2018 Перспективные российские системы стратегического вооружения

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 12:04
  • 6
Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения!
  • 24.07 11:52
  • 42
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 24.07 11:22
  • 3
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
  • 24.07 10:54
  • 3
Истребитель F-16 может быть сохранен в производстве до 2030 года
  • 24.07 10:32
  • 3
Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР
  • 24.07 10:02
  • 6
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 24.07 09:54
  • 15
Израильские танки получат искусственный интеллект
  • 24.07 09:33
  • 8
Россия может приступить к созданию новейшего ядерного оружия
  • 24.07 09:31
  • 6
В Сибири создали новые катализаторы для быстрой очистки воздуха в космических аппаратах
  • 24.07 08:24
  • 7378
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.07 07:43
  • 610
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.07 07:28
  • 4
Минобороны Болгарии возобновило тендер на покупку истребителей
  • 24.07 07:24
  • 5
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
  • 24.07 05:28
  • 53
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 24.07 02:36
  • 1
Российские участники освоили 4 типа ПЗРК при подготовке к международному конкурсу "Чистое небо"