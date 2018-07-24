В США назвали "отстойное" оружие России
Россия и Китай, будучи противниками США, заявляют о наличии семи новейших и опасных вооружений, которых в реальной войне бояться не стоит, поскольку они, скорее всего, — "отстой", пишет We Are The Mighty.
Американское издание в саркастической форме описало пять российских "фейковых" вооружений и два — китайских. Такая техника, по мнению WATM, в действительности не обладает заявленными характеристиками, неработоспособна или чрезмерно дорога.
Лидером антирейтинга стала российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник". Дальность полета такого оружия в WATM сравнили с расстоянием, которое в феврале 2007 года на автомобиле проехала астронавт НАСА Лиза Новак.
"Все те, кто не спал из-за ночных кошмаров, не стесняйтесь затянуться NyQuil (популярный в США безрецептурный сироп от кашля на на основе декстрометорфана (входит в российский список III Перечня наркотических средств) и доксиламина (снотворное) — прим. "Ленты.ру") и насладиться мечтами, потому что эта ракета едва работает. И под "едва" мы подразумеваем, что ее "неограниченный диапазон" на самом деле составляет 22 мили [35,4 километра], или, по-другому, на 878 мили [1413 километра] меньше, чем астронавт США будет гнаться в подгузнике ради победы в любовном треугольнике", — пишет издание.
Также в антирейтинг WATM вошло такое новейшее российское оружие, как танк Т-14 "Армата" (3-е место), колесная ("Бумеранг") и гусеничная ("Курганец-25") средние платформы (4-е), многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (6-е) и тяжелый авинесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (последнее место). Китай представлен истребителями пятого поколения Chengdu J-20 и Shenyang J-31 (2-е место) и палубным истребителем Shenyang J-15 (5-е).
Ракета "Буревестник" была представлена президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата".
В мае 2018 года американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке рассказал о неудачных испытаниях российской ракеты. При этом в ходе "самого успешного" теста ракете, прежде чем контроль над ней был потерян, удалось за две с небольшим минуты преодолеть 35,4 километра. Тогда в России предположили, что в CNBC за нештатную ситуацию приняли бросковые испытания ракет. В июле 2018 года В июле Минобороны России впервые показало пуск и полет "Буревестника".
В июле 2006 года Лиза Новак в качестве второго специалиста по программе полета участвовала в миссии Space Shuttle Discovery к МКС. Известность бывший астронавт НАСА приобрела, когда в феврале 2007-го решила выяснить отношения с капитаном ВВС США Колин Шипман, которую заподозрила в романе с астронавтом Биллом Офелейном. Для этого Новак проехала от Хьюстона до Орландо. Чтобы не терять время на лишние остановки, она носила подгузники для астронавтов MAG (Maximum Absorbency Garment), а перед встречей с Шипман надела темный парик, очки и пальто. Выследив соперницу, Новак брызнула ей в лицо из газового баллончика. В марте 2007 года женщина покинула НАСА.
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"...F-18 «Гроулер» известен тем, что пару лет назад в одном из тренировочных воздушных боев «забил» направленными помехами F-22 «Рэптор», а затем условно уничтожил "противника" ракетным оружием. Новость вышла за рамки официальных докладов и стала объектом едких шуток на зарубежных авиафорумах в стиле: «А все ли мы правильно сделали? Может, стоит сменить «Рэпторы» на EA-18G»?"
http://vpk.name/news/92113_f35_proigral_boi.html
Американское издание в саркастической форме описало пять российских "фейковых" вооружений .Вот это как раз и не смешно ! Который раз, противник нас недооценивает ? Успокаивая себя - себе же и могилу копают, как Наполеон и Гитлер ! Так и хочется сказать :
" б****..... ну никак вы не научитесь.... Россию не задирать! !!! " .
Кроме того попытки перенести производство ряда ключевых товаров из КНР ушли в песок, в частности литиевых элементы питания, а главное электромоторы, т.к. Китай мировой монополист по компактным дешёвым мощным электродвигателям, ввиду редкоземельной монополии.
https://cont.ws/@bia354444/104119
Чтобы не говорили а добыча проще не на глубине нескольких км в море:
Производство на начало 2010-х по странам
Хорошо видно, что Китай всего за 5 лет смог в отличие от компрадорской, т.е. КОЛОНИАЛЬНОЙ, на западные деньги работающей и всецело от владельцев ФРС зависящей, часто нерусской буржуазии РФ перерабатывать бОльшую часть РЗМ в ТОВАРЫ на территории Поднебесной.
График показывающий что произошло после введения монополии КНР на экспорт РЗМ:
И так не только по ним.
Редкоземы не только массовые электродвигатели, но и лазерная техника, от станков:
до портативных систем, пока очистки, мощность до кВт:
Российски маломощный 50Вт лазер ранцевый
Те кто могут большие сотни и более кВт делать видимо невостребованы у МО РФ и тем более Правительства РФ, работающего на Ротшильдов и Рокфеллеров.