Предприятие «Технодинамики» внедряет современную технологию аддитивного производства для создания новой техники

НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в рамках программы по техническому перевооружению предприятия начало применять технологию моделирования объектов методом послойного наплавления. Предприятие использует технологию 3D печати в опытно-конструкторских работах для создания макетных и опытных образцов новой техники.

Метод FDM-печати позволяет создавать трехмерные изделия послойно с помощью нанесения расплавленной пластиковой нити. Получившийся объект в точности повторяет контуры цифровой модели, спроектированной в специализированной программе.

«Сегодня аддитивные технологии — это необходимый элемент процесса разработки на каждом современном промышленном предприятии. Внедрение FDM-печати на НПП «Респиратор» станет важным этапом в процессе апробации новой продукции на соответствие самым высоким стандартам заказчика, — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. — Уверен, что опытные образцы, изготовленные с применением такой технологии, помогут нашим изделиям успешно пройти все этапы испытаний, что ускорит завершение ряда перспективных разработок».

Трехмерные модели используются для визуализации чертежей и способствуют минимизации количества бракованных деталей.