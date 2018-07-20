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20.07.2018
Холдинг «Технодинамика»

Предприятие «Технодинамики» внедряет современную технологию аддитивного производства для создания новой техники

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Холдинги «Технодинамика»
Холдинги «Технодинамика».
Источник: http://avia-equipment.ru/

НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в рамках программы по техническому перевооружению предприятия начало применять технологию моделирования объектов методом послойного наплавления. Предприятие использует технологию 3D печати в опытно-конструкторских работах для создания макетных и опытных образцов новой техники.


Метод FDM-печати позволяет создавать трехмерные изделия послойно с помощью нанесения расплавленной пластиковой нити. Получившийся объект в точности повторяет контуры цифровой модели, спроектированной в специализированной программе.


«Сегодня аддитивные технологии — это необходимый элемент процесса разработки на каждом современном промышленном предприятии. Внедрение FDM-печати на НПП «Респиратор» станет важным этапом в процессе апробации новой продукции на соответствие самым высоким стандартам заказчика, — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. — Уверен, что опытные образцы, изготовленные с применением такой технологии, помогут нашим изделиям успешно пройти все этапы испытаний, что ускорит завершение ряда перспективных разработок».


Трехмерные модели используются для визуализации чертежей и способствуют минимизации количества бракованных деталей.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
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Ростех
Технодинамика
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