Войти
20.07.2018
Деловая газета "Взгляд"

На Украине пограничники получили приказ готовиться к "возвращению" Донбасса

207
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник: Константин Чергинский/ТАСС

Замглавы МВД Украины Вадим Троян отдал пограничникам приказ о подготовке к "возвращению" Донбасса под киевский контроль.

Согласно плану "Механизм малых шагов", пограничные войска должны взять под полный контроль границы самопровозглашенных республик, приводит РИА "Новости" слова замглавы МВД.

"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", – заявил Троян на заседании коллегии администрации Государственной пограничной службы Украины.

Среди прочих задач погранслужбы Троян назвал десантно-штурмовые действия, направленные на борьбу с "противоправной деятельностью на границах.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков, посчитав Минский договор исчерпавшим себя, озвучил собственный план – "Механизм малых шагов". Аваков считает, что мир на Украину можно принести через поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом через ввод миротворцев ООН на небольшие кусочки территории.


Анастасия Норина

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ООН
Похожие новости

16.07.2018 Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены

13.07.2018 Надо в НАТО: почему Грузию и Украину не берут в альянс

09.07.2018 Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь

09.07.2018 "Не стреляют": почему "Джавелины" не летают на Украине

09.07.2018 РФ хочет продвигать свои инициативы по кибербезопасности на площадке ООН

09.07.2018 Осажденная крепость. Сирийских боевиков прижали к иорданской границе

04.07.2018 Китай воплощает в жизнь звездные войны, создав "лазерный АК-47"

04.07.2018 Катастрофа над заливом. Зачем американцы сбили иранский пассажирский лайнер

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:09
  • 45
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 20.07 03:09
  • 12
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 20.07 02:43
  • 2
"Американцы такого еще не делали"
  • 20.07 00:27
  • 1
Минобороны на переговорах с США укажет свою позицию по ПРО, считает эксперт
  • 20.07 00:15
  • 1
Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
  • 20.07 00:12
  • 151
"Кинжальный" огонь
  • 20.07 00:02
  • 5
Россия продает Китаю подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение
  • 19.07 23:48
  • 1
Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал
  • 19.07 23:36
  • 27
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 22:44
  • 18
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 19.07 22:43
  • 21
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 21:11
  • 44
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 19.07 20:03
  • 38
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 19:56
  • 3
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 19:53
  • 1
Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"