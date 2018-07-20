На Украине пограничники получили приказ готовиться к "возвращению" Донбасса
Замглавы МВД Украины Вадим Троян отдал пограничникам приказ о подготовке к "возвращению" Донбасса под киевский контроль.
Согласно плану "Механизм малых шагов", пограничные войска должны взять под полный контроль границы самопровозглашенных республик, приводит РИА "Новости" слова замглавы МВД.
"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", – заявил Троян на заседании коллегии администрации Государственной пограничной службы Украины.
Среди прочих задач погранслужбы Троян назвал десантно-штурмовые действия, направленные на борьбу с "противоправной деятельностью на границах.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков, посчитав Минский договор исчерпавшим себя, озвучил собственный план – "Механизм малых шагов". Аваков считает, что мир на Украину можно принести через поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом через ввод миротворцев ООН на небольшие кусочки территории.
Анастасия Норина
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