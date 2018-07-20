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20.07.2018
Интерфакс-АВН

ОАК сообщила о создании нового беспилотника

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Охотник-У
Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".
Источник: http://bastion-karpenko.ru/

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новосибирский авиазавод компании "Сухой" (входит в ОАК) изготавливает новый беспилотник, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

По данным компании, новосибирское предприятие "приступило к изготовлению нового беспилотного летательного аппарата".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что первый российский тяжёлый ударный беспилотник ОКБ "Сухого" "Охотник" вышел на завершающий этап наземных испытаний.

"На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ, филиал компании "Сухой", - "ИФ-АВН") состоялась первая выкатка ударного беспилотника "Охотник" - он проходит наземные испытания в преддверии первого вылета",- сказал собеседник агентства.

"Первый полёт "Охотника" ожидается в 2019 году",- отметил источник.

О ведущихся в ОКБ "Сухого" научно-исследовательских работах по созданию тяжелого ударного беспилотника в 2014 году сообщил директор дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), экс-главком ВВС России Владимир Михайлов.

"Сейчас работы ведутся, мы делаем работу на "Сухом", называется она "Охотник". Эта машина очень перспективная, сейчас идет научно-исследовательская работа до 2015 года с последующим переходом в опытно-конструкторские работы", - сказал В.Михайлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Характеристики разрабатываемого беспилотника в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Сообщалось, что впервые он взлетит в 2018 году, а уже в 2020 году будет принят на вооружение.

В 2017 году в интернете была распространена фотография "Охотника", вырезанная из презентации Минобороны России, судя по которой, аппарат разрабатывается по схеме "летающего крыла" с трёхстоечным шасси.

19.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Михайлов Владимир
Проекты
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БПЛА
ИТ
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