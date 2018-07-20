Эксперт рассказал о дельфинах на "службе" у Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ приобретает дельфинов не только для того, чтобы сделать их боевыми, но и для обнаружения объектов под водой, рассказал журналистам врио директора Карадагской научной станции Роман Горбунов.
По словам младшего научного сотрудника лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской станции Андрея Артова, Минобороны два года назад провело тендер на отлов пяти дельфинов - черноморских афалин. Он добавил, что в Казачьей бухте в Севастополе находится дельфинарий, используемый ранее и сегодня военными специалистами.
"Военные исследования не всегда связаны с подготовкой боевых дельфинов. Есть исследования, связанные с тем, что у дельфинов сложнейшая система коммуникации, которая позволяет обнаруживать объекты в водной среде. Такие исследования тоже имеют место", - сказал Горбунов на пресс-конференции в Симферополе.
Ученые высказали мнение, что использование дельфинов в боевых целях в нынешних реалиях вряд ли необходимо. По мнению Артова, современные технические системы позволяют выполнять задачи, которые ставились в процессе дрессировки дельфинов в США и СССР в 70-х годах прошлого века. Кроме того, он считает такого рода эксперименты с животными, развитие которых близко к человеческому, неэтичными.
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