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20.07.2018
bmpd.livejournal.com

Крушение южнокорейского вертолета MUH-1

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17 июля 2018 года на базе 1-й дивизии морской пехоты Южной Кореи в Пхохане потерпел катастрофу новейший южнокорейский транспортный вертолет MUH-1 - одна из двух первых машин, поставленных южнокорейской морской пехоте только в начале года. Во время взлета всего через 10 секунд после подъема в воздух у вертолета произошел отрыв несущего винта, что привело к крушению. Из шести находившихся на борту военнослужащих погибли пятеро.

Оторвавшийся несущий винт, ставший причиной катастрофы вертолета KAI MUH-1 морской пехоты Южной Кореи. Пхохан, 17.07.2018 (с) bemil.chosun

Вертолет MUH-1 (также употребляется название модификации Marineon) является разработанной для морской пехоты Южной Кореи специализированной версией среднего вертолета KUH-1 Surion производства национальной авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). В начале 2018 года 1-й дивизии морской пехоты Южной Кореи были переданы две первые машины MUH-1 (бортовые номера "001" и "002"), которые были построены в 2017 году и прошли обширную программу испытаний, в том числе на кораблях ВМС Южной Кореи, включая универсальный десантный корабль Dokdo. Всего в рамках контракта, полученного KAI в декабре 2016 года, к 2023 году морской пехоте Южной Кореи должно быть поставлено 30 вертолетов MUH-1.

Вертолеты MUH-1 для морской пехоты отличаются от армейских KUH-1 "маринизацией" оборудования и систем, а также оснащением баллонетами для возможности посадки на воду. Вертолет MUH-1 способен перевозить до 15 пехотинцев (фактическая штатная вместимость - девять пехотинцев и два бортовых стрелка). На основе MUH-1 KAI ведется разработка корабельного противолодочного варианта, и ВМС Южной Кореи в перспективе рассматривают возможность закупки 40 таких вертолетов.

Cо стороны bmpd напомним, что разработка вертолета KUH-1 Surion с осуществлялась KAI совместно с европейским объединением EADS Eurocopter (ныне Airbus Helicopters) по соглашению от июня 2006 года. При этом именно Airbus Helicopters отвечал за разработку всей несущей системы вертолета и систем управления полетом, а фактически, видимо, определил и общий облик машины, выглядящей несколько уменьшенным вариантом вертолетов семейства Puma и Super Puma. В рамках программы производства Airbus Helicopters поставляет основные узлы редукторов для всех строящихся машин KUH-1.

В связи с этим уместно вспомнить, что именно отрыв несущего винта стал причиной катастрофы вертолета Airbus Helicopters H225 Super Puma компании CHC Helicopter в Северном море 29 апреля 2016 года, приведшей к массовому выводу из коммерческой эксплуатации вертолетов семейства Super Puma по всему миру (21 выведенный из эксплуатации вертолет Н225 компании CHC Helicopter теперь "подобрала" Украина).

Раскадровка видеозаписи катастрофы вертолета KAI MUH-1 морской пехоты Южной Кореи. Пхохан, 17.07.2018 (с) www.facebook.com/Scramblemagazine

Видео крушения:

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Южная Корея
Продукция
AS-332
KUH-1
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
EADS
KAI
Проекты
H225
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