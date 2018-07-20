Литва получила первые два линейных бронетранспортера Boxer

Как сообщило 18 июля 2018 года министерство национальной обороны Литвы, вооруженные силы Литвы получили два первых колесных бронетранспортера германского производства GTK Boxer (литовское обозначение Vilkas - "Волк"), изготовленных консорциумом АRTEC в полной линейной конфигурации, включая боевые модули с вооружением. Обе машины остаются в Германии, где будут использоваться для испытаний и обучения. Следующие первые две линейные машины будут доставлены непосредственно в Литву в начале 2019 года.

Один из двух первых полученных литовской армией бронетранспортеров GTK Boxer в линейном варианте на полигоне в Германии, июль 2018 года (с) министерство национальной обороны Литвы

Со стороны bmpd напомним, что 22 августа 2016 года в Вильнюсе министерство национальной обороны Литвы подписало с европейским оборонным закупочным агентством OCCAR и германским консорциумом ARTEC (сейчас объединяет компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS) контракт стоимостью 385,6 млн евро на приобретение для литовской армии 88 разработанных и производимых ARTEC колесных бронетранспортеров GTK Boxer с колесной формулой 8х8, а также трех учебных машин. Данный контракт стал крупнейшей оборонной закупкой в истории Литвы и одновремено сделал Литву первым иностранным заказчиком БТР Boxer.

Поставки собственно линейных БТР Boxer Литве должны осуществляться с начала 2019 по конец 2021 годов. Из 88 линейных машин 53 будут изготовлены на производственной линии KMW, и 35 - Rheinmetall Defence. Приобретение Boxer Литвой осуществляется через посредство агентства OCCAR, что должно стандартизировать для Литвы закупочные и сервисные процедуры с главными получателями этих машин - сухопутными войсками ФРГ и Нидерландов.

В варианте для Литвы линейные БТР оснащаются модифицированным вариантом израильского боевого модуля Rafael Samson Mk 2 с 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Bushmaster Mk 44, спаренным 7,62-мм пулеметом и с выдвижной пусковой установкой ПТРК Rafael Spike-LR. Из поставляемых машин четыре (или две, по другим источникам) будут выполнены в командно-штабном варианте, а остальные - в линейном.

В декабре 2017 года Литва получила два БТР Boxer, выполненные в варианте учебных машин.

В литовской армии закупаемые 88 БТР Boxer поступят на вооружение двух мотопехотных батальонов 1-й механизированной бригады "Железный волк" (Mechanizuotoji Р?stinink? Вrigada "Gele?inis Vilkas"), составляющей основу боевого потенциала сухопутных войск Литвы, - мотопехотного батальона имени Великого князя Литовского Ольгерда (Lietuvos did?iojo kunigaikš?io Algirdo mechanizuotasis p?stinink? batalionas), дислоцированного в Рукла, и батальона имени Великой княгини Бируте (Did?iosios kunigaikštien?s Birut?s ulon? batalionas) в Алитусе. Сейчас оба этих батальона используют старые гусеничные БТР М113, полученные из состава Бундесвера.

Один из двух первых полученных литовской армией бронетранспортеров GTK Boxer в линейном варианте на полигоне в Германии, июль 2018 года (с) министерство национальной обороны Литвы