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20.07.2018
bmpd.livejournal.com

Литва получила первые два линейных бронетранспортера Boxer

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Как сообщило 18 июля 2018 года министерство национальной обороны Литвы, вооруженные силы Литвы получили два первых колесных бронетранспортера германского производства GTK Boxer (литовское обозначение Vilkas - "Волк"), изготовленных консорциумом АRTEC в полной линейной конфигурации, включая боевые модули с вооружением. Обе машины остаются в Германии, где будут использоваться для испытаний и обучения. Следующие первые две линейные машины будут доставлены непосредственно в Литву в начале 2019 года.

Один из двух первых полученных литовской армией бронетранспортеров GTK Boxer в линейном варианте на полигоне в Германии, июль 2018 года (с) министерство национальной обороны Литвы

Со стороны bmpd напомним, что 22 августа 2016 года в Вильнюсе министерство национальной обороны Литвы подписало с европейским оборонным закупочным агентством OCCAR и германским консорциумом ARTEC (сейчас объединяет компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS) контракт стоимостью 385,6 млн евро на приобретение для литовской армии 88 разработанных и производимых ARTEC колесных бронетранспортеров GTK Boxer с колесной формулой 8х8, а также трех учебных машин. Данный контракт стал крупнейшей оборонной закупкой в истории Литвы и одновремено сделал Литву первым иностранным заказчиком БТР Boxer.

Поставки собственно линейных БТР Boxer Литве должны осуществляться с начала 2019 по конец 2021 годов. Из 88 линейных машин 53 будут изготовлены на производственной линии KMW, и 35 - Rheinmetall Defence. Приобретение Boxer Литвой осуществляется через посредство агентства OCCAR, что должно стандартизировать для Литвы закупочные и сервисные процедуры с главными получателями этих машин - сухопутными войсками ФРГ и Нидерландов.

В варианте для Литвы линейные БТР оснащаются модифицированным вариантом израильского боевого модуля Rafael Samson Mk 2 с 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Bushmaster Mk 44, спаренным 7,62-мм пулеметом и с выдвижной пусковой установкой ПТРК Rafael Spike-LR. Из поставляемых машин четыре (или две, по другим источникам) будут выполнены в командно-штабном варианте, а остальные - в линейном.

В декабре 2017 года Литва получила два БТР Boxer, выполненные в варианте учебных машин.

В литовской армии закупаемые 88 БТР Boxer поступят на вооружение двух мотопехотных батальонов 1-й механизированной бригады "Железный волк" (Mechanizuotoji Р?stinink? Вrigada "Gele?inis Vilkas"), составляющей основу боевого потенциала сухопутных войск Литвы, - мотопехотного батальона имени Великого князя Литовского Ольгерда (Lietuvos did?iojo kunigaikš?io Algirdo mechanizuotasis p?stinink? batalionas), дислоцированного в Рукла, и батальона имени Великой княгини Бируте (Did?iosios kunigaikštien?s Birut?s ulon? batalionas) в Алитусе. Сейчас оба этих батальона используют старые гусеничные БТР М113, полученные из состава Бундесвера.

Один из двух первых полученных литовской армией бронетранспортеров GTK Boxer в линейном варианте на полигоне в Германии, июль 2018 года (с) министерство национальной обороны Литвы

19.07.2018
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Страны
Германия
Израиль
Литва
Нидерланды
Продукция
Boxer GTK
M113 БТР
Spike NLOS
Волк
Компании
Krauss-Maffei
OCCAR
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