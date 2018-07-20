Перспективные российские системы стратегического вооружения

Министерство обороны Российской Федерации 19 июля 2018 года обнародовало новые официальные видеосюжеты о перспективных стратегических системах вооружения, объявленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Перспективная крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" (с) кадр из видео Министерства обороны России

Океанская многоцелевая система "Посейдон":

Официальный комментарий Министерства обороны к видеосюжету гласит:

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности.

Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и её союзников.

Океанская многоцелевая система "Посейдон" является принципиально новым видом морского подводного оружия, основанным на применении беспилотных подводных аппаратов.Главным преимуществом "Посейдона" является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.

Уникальные возможности аппарата позволят Военно-Морскому Флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности.

Как отмечалось в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в декабре 2017 г. успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон".

Данное событие подтвердило реализуемость проекта по созданию беспилотного подводного аппарата с заданными характеристиками. На сегодняшний день завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата.

На предприятиях промышленности выполнены мероприятия по проверке совместной работы и надежности всех систем и конструкций аппарата.

На полигонах Минобороны России организовано проведение испытаний по подтверждению динамических характеристик аппарата при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме.

Все мероприятия по созданию системы "Посейдон" осуществляются в соответствии с графиком работ.

Боевой лазерный комплекс "Пересвет":

В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах - боевой лазерный комплекс.

В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения.

Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен.

Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

Ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник":

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию Российской Федерации в марте 2018 года было заявлено об испытании в конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации крылатой ракеты неограниченной дальности, разработка которой была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, в качестве ответной меры на создание США глобальной системы ПРО.

Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Проведенные испытания новой крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой позволили российским ученым, инженерам и конструкторам, совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации, подтвердить правильность основных научно-технических решений, а также получить ценную экспериментальную информацию, необходимую для уточнения ряда требований к изделию и комплексу в целом.

В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке.

На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции.

Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.

Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

Ракетный комплекс "Авангард":

Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением - планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству.

Полет планирующего крылатого боевого блока совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз.

При движении к цели блок способен осуществлять управляемое маневрирование, как боковое (на несколько тысяч километров), так и по высоте, что обеспечивает непредсказуемость его полета для средств противоракетной обороны, возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств.

Кроме того, траектория полета планирующего боевого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата заатмосферных огневых средств ПРО. Его перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен из-за ограниченных возможностей наведения противоракет на скоростную маневрирующую цель и применения планирующим крылатым блоком современного комплекса средств противодействия ПРО.

В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию ракетного комплекса "Авангард" в эксплуатацию.

Выполнены мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры позиционного района соединения для эксплуатации ракетного комплекса. Проведена подготовка позиционного района в геодезическом и инженерном отношении для размещения ракетного комплекса. Проводится строительство новых и реконструкция старых объектов, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса. Модернизируются технические и инженерные системы, прокладываются кабельные линии электроснабжения, связи и боевого управления. Организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

Ракетный комплекс "Сармат":

Одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определенных Планом строительства и развития РВСН, является развертывание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат". Этот ракетный комплекс по своим боевым и эксплуатационным характеристикам не будет иметь аналогов в мире.

Программа развертывания ракетного комплекса "Сармат" синхронизирована по срокам с постепенным выводом из боевого состава РВСН его предшественника - ракетного комплекса "Воевода".

Энергетические возможности ракетного комплекса "Сармат" позволяют применять на ракете расширенную номенклатуру боевого оснащения. Он может нести боевые блоки малого, среднего, повышенного или большого классов мощности.

С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний комплекса, что позволяют перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса "Сармат".

Для реализации спланированных мероприятий создана кооперация предприятий промышленности, которая приступила к изготовлению необходимых агрегатов и систем ракетного комплекса, накоплению запасов материальных средств, необходимых для проведения испытаний.

Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат", постановка его на боевое дежурство будет проведено в установленные сроки.

Перевооружение на перспективный ракетный комплекс "Сармат" позволит значительно укрепить группировку РВСН и придать ей новые качественные свойства для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности России.

Авиационный ракетный комплекс "Кинжал":

В Южном военном округе с 1 декабря 2017 г. заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами.

Летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиационную технику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач.

За время несения опытно-боевого дежурства выполнено более 350 полетов, в том числе более 70 с дозаправкой самолета топливом в воздухе.

С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря.

В ходе проводимых мероприятий личный состав получает навыки, необходимые для подготовки и успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов.

Совместно с экипажами Дальней авиации проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

Практические действия разнотипных авиационных ударных комплексов позволили подтвердить высокую эффективность их совместного применения при нанесении ракетных ударов по объектам противника.

В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий по уничтожению наземных и морских целей.

Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал".