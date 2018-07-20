Владимир Касатонов: "Подготовка кадров для ВМФ отвечает требованиям времени"

Она находится в постоянном развитии и совершенствовании.

Нашим собеседником на эту важную тему стал начальник Военного учебно-научного центра Военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" вице-адмирал Владимир Касатонов.

– Военный Учебно-научный центр ВМФ включает в себя целый ряд учебных заведений. Наверное, сама их история обязывает высоко держать планку военно-морского образования. С какими результатами завершился учебный год? Каких специалистов и сколько подготовили учебные заведения флота в 2018 году?

– Подготовка квалифицированных кадров для Военно-морского флота, развитие системы военного образования – приоритетные задачи как для Главного командования ВМФ, так и для руководства Военно-морской академии.

В настоящее время система военного образования ВМФ – это достаточно отлаженный и эффективно работающий механизм, обеспечивающий подготовку по всем уровням образования, профессиональную переподготовку и повышение квалификации военных кадров в системе дополнительного профессионального образования.

Эти задачи в полном объёме выполняет Военно-морская академия с входящими в её состав военно-морскими институтами.

В 2018 году у нас состоялся очередной выпуск офицеров. В интересах Военно-морского флота и дружественных иностранных государств в этом году были подготовлены более 1 тысячи офицеров и мичманов по самым востребованным и наукоёмким специальностям. В их числе свыше 250 офицеров по программам магистратуры и дополнительным профессиональным образовательным программам; более 600 офицеров по программам специалитета; свыше 100 офицеров, подготовленных в интересах военно-морских сил более чем 30 иностранных государств; более 200 мичманов.

Отрадно отметить, что каждый четвертый выпускник академии и военно-морских институтов окончил её с отличием.

Высокое качество подготовки выпускников было подтверждено в ходе работы государственных экзаменационных комиссий. При этом для повышения объективности оценки все председатели экзаменационных комиссий и более половины их состава были представителями Главного командования ВМФ, флотов, ведущих научных организаций и предприятий оборонного комплекса.

По сути, проведённая государственная итоговая аттестация явилась внешним аудитом качества образовательной деятельности нашей академии.

В последнее десятилетие в отечественном и мировом образовании, в том числе и в военном, чётко проявилась тенденция создания университетских комплексов, объединяющих научные и образовательные учреждения различных уровней и ступеней образования. В гражданском образовании эта идея нашла воплощение в создании национальных исследовательских университетов, а в военном – видовых военных учебно-научных центров, одним из которых и является ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".

– Какие новые тенденции сложились в сфере военно-морского образования? Много сегодня говорится об инновациях, об интеграции военной науки и образования. Как с этим в образовательной сфере ВМФ?

– Главная наша задача в настоящее время – интеграция образования и науки, которая позволит в полной мере обеспечить инновационность образовательного процесса по всем уровням.

Вошедшие в состав Военно-морской академии научно-исследовательские институты сохранили за собой весь перечень направлений научных исследований по обоснованию строительства и развития Военно-морского флота, создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В подтверждение этих слов приведу пример участия наших представителей, в том числе слушателей, курсантов и операторов научной роты, в Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед".

Это очень значимое мероприятие, которое проводится уже в течение 20 лет. На постоянной основе в этом салоне участвуют более 300 российских и зарубежных предприятий, научных и образовательных организаций.

Мы достойно представляем Военно-морской флот, занимая лидирующие позиции в области инновационных разработок. Академия с 2014 года прочно удерживает первое место в общем медальном зачёте среди всех участников салона "Архимед".

В этом году в ходе работы XXI Международного салона мы представили более 40 научных разработок и изобретений. По результатам участия наша академия завоевала 38 медалей, из них – 22 золотые, и специальный приз салона – Кубок регионов.

Следует подчеркнуть, что Военно-морская академия – единственная организация, которая дважды завоевала высшую награду – главный приз салона – Гран-при "Золотой Архимед" – в 2015 и 2017 годах.

Также нельзя не отметить, что в ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" в соответствии с решением Президента Российской Федерации от 17 апреля 2013 года № Пр-864 сформирована научная рота № 1 (Военно-морского флота).

Научная рота комплектуется наиболее успешными выпускниками гражданских вузов, в которых не предусмотрена военная подготовка. Под руководством опытных педагогов и ведущих учёных операторы научной роты активно участвуют в научной деятельности ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия": выполняют научные исследования в соответствии с планом научной работы ВУНЦ ВМФ, публикуют научные доклады и статьи, участвуют в научных конференциях и выставках, на которых представляют наиболее значимые результаты их деятельности.

"Сегодня особенно важно развитие единой информационной среды и системы непрерывной подготовки военнослужащих в течение всего периода их службы"

По завершении срочной службы операторы, добившиеся наибольших успехов, назначаются на должности научно-педагогических работников в НИИ и вузы, а также на другие воинские должности на корабли и в части ВМФ с заключением контракта и присвоением воинского звания лейтенант.

С 2014 года по настоящее время заключил контракты, став офицерами, 61 выпускник научной роты. 33 из них проходят службу в вузах и НИИ ВУНЦ ВМФ.

– Владимир Львович, а как у вас обеспечивается неразрывность науки и практики?

– Главной особенностью военно-морского образования на современном этапе как раз и является глубокая интеграция с практикой флотов, способность оперативно реагировать на их потребности в подготовке военных кадров. В чём это выражается?

Первое. Ввод в состав ВМФ новых современных надводных кораблей и подводных лодок, формирование в составе флотов новых воинских частей и соединений значительно увеличили заказ на подготовку военных кадров.

В последние годы проблемных вопросов с комплектованием первых курсов ни по количественному составу, ни по уровню знаний абитуриентов Военно-морской флот не испытывает.

Несколько слов об особенностях набора 2018 года.

– В этом году средний конкурс в военно-морских институтах составляет более 3 человек на место. Это средняя цифра, а по некоторым специальностям кандидатов более 7 на место. Это по юношам, а по девушкам конкурс вдвое больше – 12 на место.

Приведу и другие цифры. В соответствии с планом предварительного отбора органам военного управления необходимо было отобрать 2136 кандидатов на обучение. В настоящее время поступило 2223 дела, тем самым план отбора выполнен на 104 процента.

Количество поступивших дел по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15 процентов.

Наивысший конкурс сложился в Военно-морском институте: 5,2 человека на место по специальности "Применение и эксплуатация морского подводного вооружения подводных лодок".

В Военно-морском политехническом институте конкурс 3,6 человека на место по специальности "Применение и эксплуатация гидроакустических средств".

– Товарищ вице-адмирал! Многих традиционно интересует вопрос об обучении девушек в военно-морских учебных заведениях. Расскажите немного об этом.

– Конкурс по девушкам по состоянию на 7 июля 2018 года составляет: Военно-морской политехнический институт – 10,9 человека на место; Филиал (г. Калининград) – 7,2 человека на место;

Конкурс по программам среднего образования самый высокий в Военно-морском институте – 1,43 человека на место.

– Владимир Львович, как вы оцениваете итоги профориентационной работы среди молодёжи?

– В настоящее время у ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" установлены контакты более чем с 400 школами Российской Федерации. В 2018 году наши представители провели в них более 450 различных мероприятий. Это выступления перед школьниками, показ фильмов патриотической направленности, проведение уроков мужества, классных часов, дней открытых дверей в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции "Есть такая профессия – Родину защищать!".

За пределами региона была проведена профориентационная работа офицерами и гражданским персоналом ВУНЦ в 28 командировках с охватом более 53 тысяч юношей, отобраны для поступления 1487 из них.

Желание поступать в военно-морские институты изъявили 13 выпускников НВМУ. Это 26 процентов от выпуска. К нам собираются поступать 43 выпускника КВМКК (70 процентов от выпуска). ВМФ выбрали 2 выпускника Санкт-Петербургского СВУ.

Информация о ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" с правилами поступления размещена в четырёх общероссийских печатных справочниках.

На постоянной основе работает телефон "горячей линии" Центральной приёмной комиссии для оказания информационной поддержки потенциальным кандидатам.

В этом году профориентационными мероприятиями было охвачено более 100 тысяч человек, 2656 из них изъявили желание стать кандидатами на поступление в образовательные организации ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".

– Применяете ли какие-то новые формы работы в данном направлении?

– Разумеется. Организовано взаимодействие с региональной организацией Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". В июле – августе 2018 года планируем заключить соглашение и составить план совместной работы по проведению мероприятий военно-профессиональной направленности в общеобразовательных учреждениях, входящих в состав "Юнармии" и "Юнфлота".

"Главная особенность военно-морского образования – его глубокая интеграция с практикой флотов"

На вооружение ВМФ поступает всё более наукоёмкая и технологически сложная техника. Это потребовало большую часть мичманов комплектовать специалистами, имеющими профильное среднее профессиональное образование. Сегодня такое обучение проводится у нас по 21 специальности.

– На торжественной церемонии выпуска офицеров, который состоялся на Якорной площади, в строю стояли и иностранные военнослужащие. Несколько слов о том, как вы их обучаете.

– Расширение военно-технического сотрудничества с иностранными партнёрами укрепило имидж и престиж Военно-морского флота, значительно увеличило географию стран – сегодня их более 30 – и количество иностранных военнослужащих, обучающихся в нашей академии. Таких более тысячи.

– Владимир Львович, какие задачи стоят перед центром в обозримой перспективе?

– Будем совершенствовать организацию подготовки военных кадров для ВМФ, повышать её мобильность и инновационность. Важная задача – усиление практической направленности обучения, введение для слушателей и курсантов режима обучения, максимально приближенного к условиям службы на флоте.

Будем ещё больше заботиться о морской выучке курсантов, которая прививается в дальних морских походах на учебных кораблях, а также при участии курсантов в мероприятиях боевой службы и боевого дежурства надводных кораблей и подводных лодок в процессе флотских практик и стажировок.

В этой связи уже скорректированы подходы к организации образовательного процесса.

В результате возросла интенсивность подготовки курсантов, уже с первого курса ярче выражена практическая направленность обучения, повысился уровень знаний и умений, необходимых для быстрой адаптации наших воспитанников на флотах.

– А какие у курсантов возможности попробовать море "на вкус" до того, когда они получат офицерские погоны?

– В течение нескольких лет мы реализуем практику участия курсантов военно-морских вузов в дальних океанских походах на учебных кораблях ВМФ.

В настоящее время продолжается дальний морской поход по маршруту Кронштадт – Севастополь – Коломбо (Шри-Ланка) – Бали (Индонезия) – порт Морсби (Папуа – Новая Гвинея) – Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Североморск – Кронштадт.

Этот поход, по сути, является полукругосветным плаванием, рассчитанным более чем на пять месяцев.

Курсанты приобретают необходимый для их будущей служебной деятельности опыт океанского плавания.

В ходе учебных практик имеют место деловые заходы в порты иностранных государств, что способствует дальнейшему укреплению дружественных отношений между Российской Федерацией и различными странами.

Мы ещё больше ориентируем образовательную деятельность вуза на раскрытие индивидуальных способностей слушателей и курсантов, организуем их обучение по индивидуальным образовательным траекториям.

При этом в полной мере осознаём проблему подготовки именно офицера-моряка. Это связано не только с формированием профессиональных компетенций, но и с воспитанием офицера как личности, формированием у него не только психологической устойчивости, но и личностной мотивации к преодолению трудностей службы на кораблях и подводных лодках, в отрыве от берега, семьи, привычных для каждого человека комфортных условий жизнедеятельности.

– Владимир Львович! Все знают об особой специфике службы на подводных лодках. Как вы готовите будущих подводников?

– Одна из важнейших задач академии – подготовка экипажей подводных лодок, в том числе атомных, в наших учебных центрах в Обнинске и Сосновом Бору.

Экипажи подводных лодок в учебных центрах обучаются с момента их формирования и с определённой периодичностью до расформирования.

В соответствии с требованиями Корабельного устава ВМФ подготовленность специалиста должна быть доведена до такой степени совершенства, чтобы его действия в любой обстановке выполнялись точно, быстро и умело, в полном соответствии с руководствами, правилами и инструкциями. Поэтому в основе методики подготовки каждого подводника и экипажей подводных лодок в целом в наших учебных центрах – практическая направленность.

Преподавательский состав учебных центров – это, как правило, высококлассные специалисты, имеющие богатый опыт службы на подводных лодках и способные умело передать его молодым подводникам.

В учебном центре на заключительном этапе подготовки происходит слаживание экипажей подводных лодок. Есть такое высказывание: "Работает как часы"… Мы им и руководствуемся.

В тех успехах, которых добиваются экипажи подводных лодок при решении ответственных боевых задач, в том числе и за пределами Российской Федерации, есть вклад и наших учебных центров.

– Сложилась стойкая тенденция по формированию единой информационной среды в образовательном процессе. В системе ВУНЦ ВМФ это применимо?

– Безусловно. Важнейшее направление – развитие информационной образовательной среды и системы непрерывной подготовки военнослужащих в течение всего периода их военной службы.

В этом направлении уже сделаны важные шаги. Обучение всех слушателей и курсантов академии проводится с использованием электронных учебных изданий.

На основании утверждённого министром обороны Российской Федерации единого стандарта наши педагоги разработали и оцифровали свыше 2 тысяч учебников и учебных пособий по всем учебным дисциплинам. Внедрены базовые электронные учебники по 40 общим для всех военных вузов дисциплинам.

Электронные учебные издания отличает современное интерактивное и мультимедийное сопровождение, возможность проводить самоконтроль и оценивать знания обучающихся.

Все они объединены в единый информационный образовательный ресурс, к которому, как и к Президентской библиотеке, электронному фонду диссертаций Российской национальной библиотеки и ведущим электронным библиотекам России, обеспечен доступ каждого слушателя и курсанта.

Важный шаг в этом направлении – интеграция электронных образовательных ресурсов родственных военных и гражданских вузов.

К примеру, уже сегодня у нас организовано информационное взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ", Балтийским государственным техническим университетом имени Д.Ф. Устинова "Военмех", Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом, Государственной морской академией им. С.О. Макарова.

Дальнейшее развитие электронной информационной образовательной среды направлено на расширение её возможностей и обеспечение доступности военнослужащим как в период обучения в вузе, так и во время службы на флотах.

В этих целях предусмотрено создание закрытых сегментов электронных изданий, наполнение электронной библиотеки Военно-морской академии ресурсами научно-исследовательских организаций, расширение взаимодействия ресурсов ВУНЦ ВМФ и профильных гражданских вузов.

– Преподавательским составом вы довольны?

– С 2014 года мы последовательно наращиваем научный потенциал, который в настоящее время составляет 74 процента: докторов наук у нас 12,5 процента, кандидатов наук – 61,5 процента. Это превышает уровень таких ведущих вузов страны, как национальные исследовательские университеты.

Профессорско-преподавательский состав активно привлекается к учениям и другим мероприятиям подготовки флотов, к испытаниям новых образцов вооружения и военной техники. По сравнению с прошлым годом у нас более чем в 2 раза возросло количество военных педагогов, участвовавших в учениях и внезапных проверках сил и войск, в 1,5 раза – в испытаниях вооружения и военной техники.

– А как развивается инфраструктура и учебно-материальная база учебных заведений ВМФ? Успеваете за временем?

– Министр обороны Российской Федерации утвердил Программу нашего развития на период до 2020 года, которая взаимоувязана с Государственной программой вооружений и государственным оборонным заказом.

Она предусматривает упреждающую поставку современного вооружения, военной и специальной техники, которая синхронизирована с обеспечением академии соответствующими учебно-тренировочными средствами.

Уже к концу 2018 года доля современных образцов вооружения, военной техники и тренажёров в академии составит около 90 процентов.

Перспективным направлением развития тренажёрной базы является широкое внедрение комплексных тренажёрных средств, позволяющих обучать управлению силами и войсками ВМФ в составе межвидовых группировок.

Например, сравнительно недавно в академии установили принципиально новый оперативно-тактический тренажёрный комплекс "Автоматизм", имеющий сетевую структуру из почти 200 автоматизированных рабочих мест. Комплекс предназначен для совершенствования умений и навыков не только слушателей Военно-морской академии, но и оперативного состава ВМФ по всем этапам подготовки и ведения современных операций и боевых действий.

– Несколько слов о вашем участии в реализации кораблестроительной программы.

– С 2009 года, с момента образования на основе Военно-морской академии крупного научно-образовательного центра ВМФ, в который, помимо военных учебных заведений, вошли научно-исследовательские организации, научно-педагогический состав ВУНЦ ВМФ привлекается к сопровождению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в интересах ВМФ. К этой работе активно подключаются слушатели, курсанты, адъюнкты и докторанты центра.

Ни один боевой корабль, ни одно судно специального назначения, ни один образец вооружения и военной техники не принимается в состав ВМФ без участия учёных и преподавателей ВУНЦ ВМФ.

Формирование концептуальных направлений развития Военно-морского флота осуществляется на ежегодных научно-практических конференциях ВМФ, которые традиционно проходят в стенах нашей академии под руководством главнокомандующего ВМФ с привлечением командования флотов, руководителей предприятий и организаций ОПК, представителей научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России.

Выработанные коллегиально предложения находят отражение в основных программных уставных документах по строительству и развитию Военно-морского флота.

В завершение хочу ещё раз подчеркнуть: деятельность руководящего состава Военно-морской академии направлена на всестороннюю подготовку всех категорий обучающихся к эффективному исполнению ими своих задач и функций по будущему служебному предназначению.

Беседовал Андрей Гавриленко.