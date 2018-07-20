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20.07.2018
ТАСС

Бывший первый заместитель главы Роскосмоса Иванов назначен членом коллегии ВПК РФ

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Эмблема Военно-промышленной комиссии .

Ранее сообщалось, что Александр Иванов продолжит осуществлять полномочия председателя государственных пусковых комиссий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего первого заместителя главы госкорпорации "Роскосмос" Александра Иванова членом коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Распоряжение размещено в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Иванова Александра Николаевича членом коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Иванов после ухода с поста первого заместителя главы Роскосмоса продолжит осуществлять полномочия председателя государственных пусковых комиссий.

Иванов родился 12 февраля 1961 года. В 1984 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, в 1999 году - Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, в 2008 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В разные годы работал на руководящих должностях в ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" и в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны. С 2016 года по 2018 год был первым заместителем генерального директора Роскосмоса. С июня 2018 года - председатель государственных пусковых комиссий.

19.07.2018
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