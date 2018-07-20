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20.07.2018
Lenta.ru

Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете

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МиГ-29К
МиГ-29К.
Источник: Public Domain / Wikimedia

В ходе первых применений запущенная с палубного истребителя МиГ-29К противокорабельная крылатая ракета оказалась утеряна телеметристами, рассказал ТАСС заслуженный летчик-испытатель СССР Токтар Аубакиров.

Герой Советского Союза вспомнил случай, произошедший в конце 1980-х годов при испытаниях ракет Х-31А и Х-35 в районе Феодосийского залива. Тогда Аубакиров запустил с МиГ-29К по подтопленной барже противокорабельную ракету (конкретная модель ракеты не называется).

"Эта огромная ракета ушла. Но она была без боевой части, — уточнил летчик. — И нет. Все. Телеметристы ее потеряли". Впоследствии Аубакирову удалось объяснить военным, каким образом можно найти ракету. "Вот точка. Ищите ее. Нужен водолаз. Она пошла на полтора метра ниже ватерлинии", — пояснил заслуженный летчик-испытатель СССР.

По его словам, водолаз, отправленный на проверку, обнаружил "там трехметровую дыру". "И вот первое применение на МиГ-29К противокорабельной ракеты было нашим успехом", — сказал Герой Советского Союза.

Также Аубакиров рассказал, что новые двигатели, работая в ЧР (чрезвычайный режим), позволяли МиГ-29К выдерживать перегрузку до 9g. "Он при форсажном режиме добавлял еще несколько сотен килограммов. Каждый двигатель добавлял по полтонны, и поэтому резко возрастала тяговооруженность самолета (соотношение тяги двигателя к массе летательного аппарата — прим. "Ленты.ру"), — пояснил летчик-испытатель. — Но этот режим ЧР применялся всего на несколько секунд. Когда летчик включал ЧР на взлете, то сразу же его должен был выключить, как оторвался, иначе двигатели могли выйти из строя и сгореть".

В июле 2018 года The National Interest написал, что модернизация МиГ-29 до МиГ-29М и МиГ-29СМТ обеспечивает самолеты авионикой уровня современных Су-27, однако обходится чрезвычайно дорого.

МиГ-29К представляет собой палубную версию модернизированного истребителя четвертого поколения МиГ-29. Последние версии самолета, получившие элементы стелс-технологии, а также современные авионику и радиолокационную станцию, по своим характеристикам приближаются к истребителям поколения 4++. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" способен вмещать до 36 единиц МиГ-29К.

19.07.2018
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Адмирал Кузнецов
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-29СМТ
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Х-31
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1143 Кречет
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