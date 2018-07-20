Аудитора Минобороны арестовали за миллионные взятки

Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина по подозрению в получении взятки. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки", — сказала она.

Информированный источник сообщил, что чиновник за денежное вознаграждение собирался продвигать сослуживца по карьерной лестнице. "Куксин обещал сослуживцу из другого отдела ведомства продвижение по должности, а также оказание ему в дальнейшем общего покровительства", — сказал собеседник агентства.

По его словам, изначально сумма запрашиваемого Куксиным вознаграждения составляла 15 миллионов рублей, но по факту он получил 11 миллионов рублей.

"Вину он не признает, от дачи показаний отказывается", — добавил источник.

На сайте Минобороны говорится, что Куксин был назначен на должность директора департамента аудита государственных контрактов военного ведомства в июле 2017 года.

До этого, с 2005 по 2014 год, он замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года Куксин возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.