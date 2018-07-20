Аудитора Минобороны арестовали за миллионные взятки
Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина по подозрению в получении взятки. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
"Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки", — сказала она.
Информированный источник сообщил, что чиновник за денежное вознаграждение собирался продвигать сослуживца по карьерной лестнице. "Куксин обещал сослуживцу из другого отдела ведомства продвижение по должности, а также оказание ему в дальнейшем общего покровительства", — сказал собеседник агентства.
По его словам, изначально сумма запрашиваемого Куксиным вознаграждения составляла 15 миллионов рублей, но по факту он получил 11 миллионов рублей.
"Вину он не признает, от дачи показаний отказывается", — добавил источник.
На сайте Минобороны говорится, что Куксин был назначен на должность директора департамента аудита государственных контрактов военного ведомства в июле 2017 года.
До этого, с 2005 по 2014 год, он замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года Куксин возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
20.07.2018 Более 200 единиц военной техники поступило в войска ЦВО с начала года
19.07.2018 Госдума приняла во II чтении проект о порядке банковского сопровождения гособоронзаказа
19.07.2018 На вооружение Центрального военного округа поступили комплексы связи шестого поколения (МКС-П)
17.07.2018 В Московской области завершено перевооружение Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные БМП-2М
17.07.2018 Три истребителя Су-35С поступили на вооружение авиаполка в Карелии
16.07.2018 Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"
16.07.2018 Полк на аэродроме Бесовец получил еще пять истребителей Су-35С
16.07.2018 Замглавы военного ведомства Алексей Криворучко проверил ход исполнения гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе