Украина приняла решение отпустить членов экипажа судна "Норд"

Из Киева приходят сообщения о том решении, которое приняла украинская сторона по дальнейшей судьбе экипажа российского судна "Норд". Напомним, что речь идёт об экипаже задержанного украинскими пограничниками фактически в варианте морского пиратства российского рыболовецкого судна, осуществлявшего промысел в Азовском море. Судно было отправлено в Бердянск, команда судна долгое время находилась на борту. Затем на Украине возбудили уголовное дело в отношении капитана "Норда".

Твиттер

Ранее несколько моряков "Норда" смогли выбраться с территории Украины. По остальным пленникам решение до сих пор не принималось.

Теперь становится известно, что Украина дала разрешение на то, чтобы экипаж "Норда" отправился домой.

Из заявления начальника отдела процессуального руководства в структурах так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым" (а на майданной Украине есть и такая) Игоря Поночовского:

Члены экипажа судна "Норд" никем не удерживаются на материковой части Украины и могут вернуться домой.

Это заявление, распространённое пресс-службой украинского ведомства, приводит РИА Новости.

Российские дипломатические представители на Украине следят за дальнейшей судьбой представителей команды "Норда". При этом пока нет данных, распространяется ли решение той самой "прокуратуры АР Крым" на капитана российского рыболовецкого судна.

Ранее гражданина России уже выпускал из-под стражи суд в Херсоне, однако его снова задерживали сотрудники СБУ.