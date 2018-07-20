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20.07.2018
Военное обозрение

Лётчики покидают Люфтваффе. СМИ Германии рассказали о причинах

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По сообщению немецкого информационно-политического журнала Focus, вооружённые силы ФРГ столкнулись с нехваткой самолётов типа Eurofighter для выполнения боевых операций. Такая ситуация является вполне очевидной и предсказуемой, так как в последнее время в Германии ведутся нешуточные споры внутри правящей коалиции по поводу уменьшения расходов на оборону государства.

Цифры, которые предоставила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен по запросу левой фракции парламента, не особо впечатляют. Так, во 2 квартале 2018 года из 132 многоцелевых истребителей, состоящих на вооружении бундесвера, только 44 самолёта технически исправны. В том же квартале 2017 года, как сообщает немецкое издание, количество готовых к эксплуатации самолетов типа Eurofighter, было ещё меньше – 39 истребителей.

Википедия

Положение в бундесвере становится критическим ещё и потому, что лётчики, специально обученные управлять истребителями Eurofighter, покидают германскую армию из-за проблем с оснащением. Как сообщает Bild am Sonntag, из вооруженных сил ФРГ за несколько прошедших недель ушли 7 лётчиков. Если учесть, что обучение одного пилота многоцелевого истребителя бундесверу обходится в 5 миллионов евро, то можно предположить, что уход семи пилотов стал для государства серьёзной потерей - и финансовой, и репутационной.

Напомним, что в рамках своих военных обязательств по отношению к Североатлантическому альянсу Германия пообещала поставить 82 самолёта. Многие немецкие издания склонны полагать, что ФРГ будет крайне сложно добиться такой цели. Тем не менее, в оборонном ведомстве Германии не отрицают наличие проблем, связанных с материально-техническим обеспечением армии. Представители бундесвера подчеркнули, что ведётся работа по разрешению сложившейся ситуации.

19.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
EF-2000
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