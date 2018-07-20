Байконур готовят к интенсивным запускам на орбиту спутников OneWeb
Планирующиеся запуски к МКС двух грузовых кораблей "Прогресс" перенесены на другие ракеты и другой стартовый стол космодрома Байконур, передает РИА Новости.
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По словам источника агентства, пуски "Прогрессов" перенесены с 31 площадки на первую ("Гагаринский старт"), чтобы подготовить космодром программе запусков аппаратов связи OneWeb.
Изменение стартовой площадки потребовало и замену ракет-носителей. Вместо "Союз-2.1а" корабли "Прогресс МС" выведут на орбиту носители "Союз-ФГ", поскольку с первой площадки ракеты "Союз-2.1а" стартовать не могут.
Собеседник отметил, что два освободившихся носителя будут позже использованы для запуска пилотируемых кораблей.
Перенос пусков позволит отремонтировать либо частично модернизировать объекты, задействованные в пусковой программе OneWeb. Работы планируется завершить весной следующего года.
Источник добавил, что в рамках контракта с OneWeb, с Байконура и Восточного должно быть запущено около двух десятков ракет (большая часть пусков будет выполнена с 31-й площадки), еще пять – с космодрома Куру (Французская Гвиана).
Согласно планам, в систему OneWeb войдут 900 спутников, то есть каждая ракеты будет выводить на орбиту 32-36 аппаратов.
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