Байконур готовят к интенсивным запускам на орбиту спутников OneWeb

Планирующиеся запуски к МКС двух грузовых кораблей "Прогресс" перенесены на другие ракеты и другой стартовый стол космодрома Байконур, передает РИА Новости.

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По словам источника агентства, пуски "Прогрессов" перенесены с 31 площадки на первую ("Гагаринский старт"), чтобы подготовить космодром программе запусков аппаратов связи OneWeb.

Изменение стартовой площадки потребовало и замену ракет-носителей. Вместо "Союз-2.1а" корабли "Прогресс МС" выведут на орбиту носители "Союз-ФГ", поскольку с первой площадки ракеты "Союз-2.1а" стартовать не могут.

Собеседник отметил, что два освободившихся носителя будут позже использованы для запуска пилотируемых кораблей.

Перенос пусков позволит отремонтировать либо частично модернизировать объекты, задействованные в пусковой программе OneWeb. Работы планируется завершить весной следующего года.

Источник добавил, что в рамках контракта с OneWeb, с Байконура и Восточного должно быть запущено около двух десятков ракет (большая часть пусков будет выполнена с 31-й площадки), еще пять – с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Согласно планам, в систему OneWeb войдут 900 спутников, то есть каждая ракеты будет выводить на орбиту 32-36 аппаратов.