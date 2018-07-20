В ВМФ России создается система "Наблюдатель"

Российское военное ведомство создает систему сбора гидрографической информации об особенностях Мирового океана "Наблюдатель", сообщают Известия.

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Корабли в режиме онлайн будут собирать информацию в районе пребывания и передавать полученные данные в дата-центр ВМФ РФ. Там информация (о течениях, изменениях рельефа, температуре воды и пр.) будет обобщаться и в виде карт рассылаться на другие военные корабли.

Создаваемая система оперативной океанологии станет важным дополнением для уже существующей системы мониторинга Мирового океана. Работы планируется завершить до 2021 года, стоимость проекта – около 330 млн. рублей.

Автоматизированный комплекс "Наблюдатель" оснащен современными высокочувствительными датчиками, сенсорами и видеокамерами. Для мгновенного обмена информацией все комплексы сведут в единую базу. Данные в дата-центр будут отправляться по защищенным каналам цифровой связи.

Для подводного флота будет создана непрерывно обновляемая цифровая карта океанического (морского) дна, что позволит более уверенно применять субмарины без риска сесть на дно.

По словам подводника, контр-адмирала Всеволода Хмырова, применение указанных технологий позволит создать глобальную систему оперативной океанологии. В будущем эту систему можно будет использовать для идентификации кораблей противника, как надводных, так и подводных.

Газета отмечает, что в США первая оперативная система прогнозирования состояния океана (TOPS) была испытана еще в 1983 году. С тех пор она постоянно совершенствуется, а состав источников для получения информации расширяется.