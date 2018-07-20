Испытания "Кинжала". Впечатляющие кадры с МиГ-31 и Ту-22М3

Сегодня министерство обороны России опубликовало уникальное видео с испытаниями новейшего российского гиперзвукового комплекса "Кинжал". Отмечается, что ракеты были испытаны на целях различного характера – наземных и морских. Об этом сообщил СМИ заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов. По его словам, первый учебно-боевой пуск "Кинжала" состоялся ещё в марте.

НТВ

Ролик с испытанием гиперзвукового ударного комплекса демонстрируется на официальном сайте телеканала НТВ – ссылка.

Носителем "Кинжала" объявлялся истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ. При этом у оборонного ведомства, как уже было заявлено, есть планы по оснащению "Кинжалами" и дальних бомбардировщиков. И испытания новейшего гиперзвукового комплекса проводились с участием Ту-22М3.

НТВ

Из заявления Сергея Дронова:

В ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

На кадрах видно, как ракета отделяется от носителя (самолёта) и, имея существенную стартовую скорость, через несколько секунд включает собственный двигатель, улучшая скоростные параметры.

НТВ

Испытания "Кинжала" уже активно комментируют специалисты, отмечая, что теперь у ВКС РФ фактически имеются два носителя для такого рода новейшего оружия, а значит, повышается и радиус его применения.