Войти
20.07.2018
Военное обозрение

Испытания "Кинжала". Впечатляющие кадры с МиГ-31 и Ту-22М3

275
0
0

Сегодня министерство обороны России опубликовало уникальное видео с испытаниями новейшего российского гиперзвукового комплекса "Кинжал". Отмечается, что ракеты были испытаны на целях различного характера – наземных и морских. Об этом сообщил СМИ заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов. По его словам, первый учебно-боевой пуск "Кинжала" состоялся ещё в марте.

НТВ

Ролик с испытанием гиперзвукового ударного комплекса демонстрируется на официальном сайте телеканала НТВ – ссылка.

Носителем "Кинжала" объявлялся истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ. При этом у оборонного ведомства, как уже было заявлено, есть планы по оснащению "Кинжалами" и дальних бомбардировщиков. И испытания новейшего гиперзвукового комплекса проводились с участием Ту-22М3.

НТВ

Из заявления Сергея Дронова:

В ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

На кадрах видно, как ракета отделяется от носителя (самолёта) и, имея существенную стартовую скорость, через несколько секунд включает собственный двигатель, улучшая скоростные параметры.

НТВ

Испытания "Кинжала" уже активно комментируют специалисты, отмечая, что теперь у ВКС РФ фактически имеются два носителя для такого рода новейшего оружия, а значит, повышается и радиус его применения.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости

20.07.2018 Перспективные российские системы стратегического вооружения

20.07.2018 Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения

20.07.2018 Эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" в начале июля провела учения с Дальней авиацией

20.07.2018 ВС отрабатывают применение МиГ-31 с "Кинжалами" и истребителей прикрытия

20.07.2018 ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса "воздух - поверхность"

20.07.2018 ВС РФ отрабатывают совместное применение МиГ-31 с "Кинжалами", дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей прикрытия

20.07.2018 ВКС провели более 350 полетов эскадрильи, оснащенной комплексами "Кинжал"

16.07.2018 Американские СМИ: Невероятный российский "Кинжал" бьёт на сотни километров

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:09
  • 45
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 20.07 03:09
  • 12
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 20.07 02:43
  • 2
"Американцы такого еще не делали"
  • 20.07 00:27
  • 1
Минобороны на переговорах с США укажет свою позицию по ПРО, считает эксперт
  • 20.07 00:15
  • 1
Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
  • 20.07 00:12
  • 151
"Кинжальный" огонь
  • 20.07 00:02
  • 5
Россия продает Китаю подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение
  • 19.07 23:48
  • 1
Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал
  • 19.07 23:36
  • 27
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 22:44
  • 18
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 19.07 22:43
  • 21
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 21:11
  • 44
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 19.07 20:03
  • 38
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 19:56
  • 3
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 19:53
  • 1
Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"