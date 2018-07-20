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20.07.2018
Военное обозрение

Испытания "Авангарда". Первые кадры реального пуска

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Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард".
Источник: © Минобороны РФ

Минобороны решило продолжить серию репортажей об испытаниях перспективных отечественных вооружений. После публикации испытаний гиперзвукового комплекса "Кинжал" продемонстрированы кадры испытаний "Авангарда". При этом отмечено, что в РФ началось серийное производство боевых модулей такого рода вооружений.

Кадры испытаний перспективного гиперзвукового комплекса "Авангард" опубликованы оборонным ведомством.

На представленных кадрах можно видеть процесс прибытия "Авангарда" к месту пуска, установку ракеты на стартовой площадке, а также её последующий выход из стартового блока с выбросом пламени и дыма. Ранее "Авангард" демонстрировался лишь в формате компьютерной графики, что нередко высмеивалось теми, кто до сих пор считает нарисованным Крымский мост, картонным ОТРК "Искандер" и фейковым успешное проведение чемпионата мира по футболу в России. Но для таких "специалистов" не будет являться доказательством даже то, если их твёрдый лоб сам столкнётся с корпусом "Кинжала" или "Авангарда".

После показа видеоматериалов пуска ракеты демонстрируется графика, на которой показано отделение боевого блока "Авангарда" с последующим его эффективным маневрированием на участке во время приближения к цели.

Ролик от МО РФ:

Нужно отметить, что полёт проходит в плотных слоях атмосферы. При этом максимальная скорость боевого блока, как заявлено производителями, двадцатикратно превосходит скорость звука.

Теперь остаётся дождаться комментариев заокеанских экспертов, которые вновь "увидят", как российская гиперзвуковая боеголовка приближается к Флориде. Напомним, что в интервью ТК FoxNews с Владимиром Путиным американский журналист пытался заявить президенту РФ, что именно на Флориду в графике была направлена российская ракета. Владимир Путин отметил, что подарит американцу этот ролик с тем, чтобы тот лучше его рассмотрел и не говорил ерунды.

19.07.2018
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Страны
Россия
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Авангард РК
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Кинжал ЗРК
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