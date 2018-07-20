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20.07.2018
Военное обозрение

Войсковые испытания Су-57 начнутся в 2019 году

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В начале следующего года в 4-й Центр боевой подготовки (Липецк) поступят для испытаний два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщают Известия.

http://www.globallookpress.com

В Минобороны газете рассказали, что первыми новейшие истребители протестируют летчики-инструкторы. Первоначальной задачей станет проверка системы вооружений самолета и радиолокационных станций. Также будут проведены пуски авиационных средств поражения.

По итогам войсковых испытаний военные специалисты разработают программу боевой подготовки, составят руководство по тактическим приемам, позволяющим максимально эффективно использовать летные возможности, возможности бортовой аппаратуры и вооружения новейших машин.

Затем в липецком центре начнутся занятия по обучению летчиков строевых эскадрилий и авиационных полков.

По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО Валерия Горбенко, в Липецке фактически начнется боевая эксплуатация истребителя. Летчики-испытатели будут сообщать инструкторам свои замечания, касающиеся конструкции и работы самолета, на основе которых в инструкции будут вноситься незначительные изменения.

Эксперт отметил, что обычно на этом этапе начинается серийный выпуск боевых самолетов. Он уверен, что от поступления в центр подготовки до начала поставок машин непосредственно в войска пройдет немного времени – всего несколько месяцев.

19.07.2018
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Продукция
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Военные учения
Истребитель 5 поколения
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