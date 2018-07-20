Лихие сюрпризы от МО РФ: кадры с "Буревестником", "Посейдоном" и "Пересветом"

Министерство обороны публикует кадры с испытанием новейшего (перспективного) вооружения. Помимо показов пусков боевых элементов "Кинжала" и "Авангарда" оборонное ведомство представило испытания боевого лазерного комплекса "Пересвет".

Минобороны России

На кадрах продемонстрировано как из ангаров выезжают автомобили, на шасси которых установлены те самые лазерные боевые блоки с системами энергопитания. Внешний вид передвижной АКБ впечатляет. При этом мощность установки держится в секрете. После приказа командира "К выполнению боевой задачи приступить" осуществляется переброска военной техники в заданный квадрат для осуществления опытно-эксплуатационных мероприятий. На кадрах можно видеть, как установка "Пересвет" позиционирует боевой блок, наводя его на цель. При этом сама работа лазера не демонстрируется.

Минобороны демонстрирует и испытательный эпизод вооружения, которое получило название "Буревестник". В перспективе это крылатая ракета с ядерной силовой установкой, которая обеспечивает фактически не ограниченный по времени полёт. В течение нескольких секунд съёмка полёта ракеты осуществляется с борта самолёта. Далее демонстрируется заводской цех, где вариант "Буревестника" демонстрируется в пусковом модуле.

Минобороны России

Видео с "Буревестником":

Также отечественное министерство обороны продемонстрировало внешний вид океанской многоцелевой системы "Посейдон".

Минобороны России

Хвостовое оперение и винт "Посейдона" предусмотрительно "размыты" на кадрах. При этом на видео демонстрируется вращательная способность элементов оперения подводной системы

В ролике в режиме анимации продемонстрировано потенциальное применение этой уникальной системы, которая способна доставлять ядерную боеголовку под водой к нужной цели. В качестве одной из целей показана ударная авианосная группа условного противника. И в этом мире откровенно не так много государств, обладающих ударными авианосными группами...

Из материала департамента информации Минобороны РФ:

Уникальные возможности аппарата позволят Военно-Морскому Флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности.

Отмечено, что Россия продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности.