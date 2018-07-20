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20.07.2018
Военное обозрение

В войска досрочно поставлен полковой комплект С-400

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Концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал российскому военному ведомству полк С-400 "Триумф", передает ТАСС.

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http://www.globallookpress.com

Первый в этом году полковой комплект зенитной системы С-400 передан Министерству обороны, сообщили агентству в компании.

Торжественная церемония передачи комплексов военным прошла в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

Как отметил гендиректор концерна Ян Новиков, все системы ранее были испытаны на этом же полигоне.

По его словам, техника в соответствии с требованиями военных выводилась на полигон, где выполнялись облеты с сопровождение реальных целей. Новиков добавил, что приемо-сдаточные испытания завершились успешно.

С-400 – российская зенитная ракетная система среднего и большого радиуса действия, принятая на вооружение в 2007 году. Предназначена для поражения всех типов воздушных целей в радиусе 400 км на высоте до 35 км. С подключение дополнительных модулей радиус ее действия увеличивается до 600 км.

Многие зарубежные эксперты признают С-400 лучшей зенитной системой в мире. Первым иностранным заказчиком "Триумфа" стал Китай (2015 год). Договоры на покупку заключили также, Индия и Турция. Последняя попросила ускорить исполнения контракта, в связи с чем поставку запланировали на июль следующего года.

19.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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