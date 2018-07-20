СМИ: комплексы Patriot не защитят Швецию от российских "Искандеров"

Американские комплексы ПВО Patriot не в состоянии защитить своих европейских союзников по НАТО от российских ракет комплекса "Искандер", пишет Militarywatch.

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Больше других российских ракет опасаются шведы. По их мнению, развернутые в Калининградской области "Искандеры" ставят шведские аэродромы под угрозу практически мгновенного уничтожения. А выведение из строя оперативных аэродромов НАТО на севере Европы дает россиянам возможность быстро и с минимальным сопротивлением завоевать господство в воздухе, считают шведские эксперты.

Именно поэтому Стокгольм заказал 4 комплекса Patriot и 200 ракет к ним. По условиям контракта вооружение должно быть поставлено к 2020 году. Стоимость сделки составила около $ 3,1 млрд.

Однако американские комплексы вряд ли смогут противостоять российским "Искандерам", пишет автор. Об этом свидетельствует опыт применения "Патриотов" На Ближнем Востоке и Афганистане.

Так, во время операции "Буря в пустыне" американские комплексы показали полное бессилие перед устаревшими советскими ракетами "Скад". "Нет доказательств того, что "Патриот" сбил больше, чем несколько ракет "Скад", запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе, и есть некоторые сомнения даже относительно этих показателей", говорилось в докладе Белого дома.

Израильские военные пыталась сбить американской ракетой иранский БЛА, однако после двух промахов для уничтожения дрона пришлось поднимать вертолет. В 2017 году Йемене Patriot не смог поразить несколько примитивных ракет хуситов.

Как же американские комплексы собираются противостоять "Искандерам", оснащенными системой преодоления ПРО, если не смогли справиться с такими пустяковыми угрозами, задается вопросом автор. И сам же отвечает: американская платформа не способна отразить атаку "Искандеров".