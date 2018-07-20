Войти
20.07.2018
Военное обозрение

СМИ: комплексы Patriot не защитят Швецию от российских "Искандеров"

257
0
0

Американские комплексы ПВО Patriot не в состоянии защитить своих европейских союзников по НАТО от российских ракет комплекса "Искандер", пишет Militarywatch.

http://www.globallookpress.com

Больше других российских ракет опасаются шведы. По их мнению, развернутые в Калининградской области "Искандеры" ставят шведские аэродромы под угрозу практически мгновенного уничтожения. А выведение из строя оперативных аэродромов НАТО на севере Европы дает россиянам возможность быстро и с минимальным сопротивлением завоевать господство в воздухе, считают шведские эксперты.

Именно поэтому Стокгольм заказал 4 комплекса Patriot и 200 ракет к ним. По условиям контракта вооружение должно быть поставлено к 2020 году. Стоимость сделки составила около $ 3,1 млрд.

Однако американские комплексы вряд ли смогут противостоять российским "Искандерам", пишет автор. Об этом свидетельствует опыт применения "Патриотов" На Ближнем Востоке и Афганистане.

Так, во время операции "Буря в пустыне" американские комплексы показали полное бессилие перед устаревшими советскими ракетами "Скад". "Нет доказательств того, что "Патриот" сбил больше, чем несколько ракет "Скад", запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе, и есть некоторые сомнения даже относительно этих показателей", говорилось в докладе Белого дома.

Израильские военные пыталась сбить американской ракетой иранский БЛА, однако после двух промахов для уничтожения дрона пришлось поднимать вертолет. В 2017 году Йемене Patriot не смог поразить несколько примитивных ракет хуситов.

Как же американские комплексы собираются противостоять "Искандерам", оснащенными системой преодоления ПРО, если не смогли справиться с такими пустяковыми угрозами, задается вопросом автор. И сам же отвечает: американская платформа не способна отразить атаку "Искандеров".

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Израиль
Ирак
Иран
Йемен
Россия
США
Швеция
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Р-17
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Похожие новости

09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова

04.04.2017 Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК

19.09.2016 Польские противоракетные метания

12.02.2014 Великий воин и защитник «Искандер»

13.07.2011 Серебряный век оборонки

11.07.2018 Готовься, Россия: американская армия направляет больше оружия в Европу

27.04.2018 Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран

21.02.2018 Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:09
  • 45
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 20.07 03:09
  • 12
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 20.07 02:43
  • 2
"Американцы такого еще не делали"
  • 20.07 00:27
  • 1
Минобороны на переговорах с США укажет свою позицию по ПРО, считает эксперт
  • 20.07 00:15
  • 1
Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
  • 20.07 00:12
  • 151
"Кинжальный" огонь
  • 20.07 00:02
  • 5
Россия продает Китаю подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение
  • 19.07 23:48
  • 1
Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал
  • 19.07 23:36
  • 27
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 22:44
  • 18
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 19.07 22:43
  • 21
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 21:11
  • 44
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 19.07 20:03
  • 38
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 19:56
  • 3
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 19:53
  • 1
Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"